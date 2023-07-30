ZDF: неизвестные заменили радужный флаг на вокзале в Германии на флаг со свастикой

Неизвестные похитили флаг ЛГБТ со здания вокзала Нойбранденбурга и заменили его флагом со свастикой, сообщает немецкий телеканал ZDF. Полиция ведёт расследование этого инцидента. Министр внутренних дел земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель выразил возмущение по поводу этого преступления, которое он назвал бесчеловечным и антиконституционным.

В пятницу вечером неизвестные украли радужный флаг на вокзале Нойбранденбурга и водрузили вместо него запрещённый флаг со свастикой, сообщает немецкий телеканал ZDF. Представитель полиции сообщила, что служба государственной безопасности ведёт расследование этого инцидента.

Утром прохожий, обнаруживший произошедшее, вызвал полицию, которая изъяла флаг с нацистским символом. Полиция проводит расследование по подозрению в использовании антиконституционной символики.

Как сообщает ZDF, обычно на вокзале Нойбранденбурга вывешивают три флага, в том числе флаг Мекленбурга — Передней Померании и радужный флаг как символ многообразия и толерантности. Однако в прошлом их неоднократно похищали и заменяли.

В конце прошлого года правительство земли приняло новое постановление, разрешающее поднимать радужный флаг без каких-либо исключений.

Министр внутренних дел земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель выразил своё возмущение актом подмены флагов. «Свастика символизирует самые страшные преступления против человечества, когда-либо происходившие на немецкой земле, и её поднятие является не только уголовным преступлением, но также бесчеловечно и явно противоречит Конституции», — заявил Пегель.

«Те, кто её поднимает, ставят себя вне нашего общества, хотят бороться со свободным демократическим основным порядком и недопустимым образом издеваются над жертвами национал-социалистической тирании», — добавил глава МВД Мекленбурга.

Только на прошлой неделе в городе Наумбург в земле Саксония-Анхальт неизвестные закрасили лестницу, выкрашенную в радужные цвета, в цвета флага Рейха. Полиция ведёт расследование этого случая, в котором также предполагается наличие политической подоплёки, отмечает немецкий телеканал ZDF.