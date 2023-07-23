Guardian: «не может быть лжи и сокрытия» — Британия установит точное число жертв нацистских концлагерей на Нормандских островах

Проведённое после Второй мировой войны расследование преступлений нацистов на оккупированных территориях Великобритании было формальным и поверхностным. Теперь официальный Лондон хочет покончить с недомолвками и умалчиванием. Британская The Guardian предполагает, что новое расследование значительно увеличит оценку числа погибших евреев на островах от рук нацистов.

Британское правительство спустя более 80 лет расследует нацистские преступления времён Второй мировой войны. Специальная комиссия должна будет покончить со спекуляциями и установить точное число жертв концлагерей, организованных Германией на оккупированных Нормандских островах. Британская The Guardian отмечает, что в братских могилах на островах могут быть похоронены тысячи человек.

«Пришло время британскому правительству и властям Олдерни (один из Нормандских островов — ИноТВ), наконец, столкнуться с ужасом того, что произошло на британской земле. Больше не может быть лжи и сокрытия», — приветствовала расследование депутатка от лейбористской партии Маргарет Ходж, чей отец смог бежать от нацистов.

Лорд Пиклз, специальный представитель Великобритании по проблемам холокоста отметил актуальность проблемы, указав, что историки называют прямо противоположные оценки числа жертв и «лучше провести надлежащее обсуждение, собрав группу международных экспертов», чем «бессмысленно перекрикиваться друг с другом».

Поддержала расследование и доктор Катрин Мейер, генеральный секретарь Международного альянса памяти жертв холокоста. По её мнению, «расследование — значимый шаг к тому, чтобы рассказать эту важную историю. Открытое и точное рассмотрение холокоста и истории нацистских преследований других групп во всех её аспектах имеет решающее значение, и мы ожидаем, что результаты будут иметь большое значение для защиты фактов, какими бы неудобными они ни были».

Британская The Guardian напоминает, что «Нормандские острова были единственной частью Британских островов, оккупированной немецкой армией». Правительство Черчилля считало невозможным оборону островов, поэтому население архипелага, распложённого всего в 10 километрах от побережья Франции, было эвакуировано. Занявшие острова немцы превратили остров Олдерни в огромный концлагерь.

Установлено, что большинство заключённых островного концлагеря составляли граждане Советского союза, согнанные на строительство так называемого Атлантического вала. Но есть свидетельства и о евреях, североафриканцах и испанских республиканцах, также попавших в концлагерь на острове. Как и в других немецких лагерях, пленных на Олдерни заставляли трудиться до полного истощения, пытали, проводили над ними медицинские эксперименты.

Официально только 8 евреев погибло на острове от действий нацистов. Но ряд исследователей говорит, что реально число может исчисляться тысячами. Профессор Энтони Глис, бывший советник по расследованию военных преступлений в Министерстве внутренних дел Великобритании отмечает в связи с этим важность расследования Пиклза и подчёркивает, что «был бы удивлён, если бы число убитых нацистами в Олдерни или отправленных из Олдерни в лагеря смерти в Европе не исчислялось тысячами».





С ним согласен и еврейский исследователь Маркус Робертс. «Сохраняется много вопросов о том, что на самом деле происходило в Олдерни и кто знал об этом. Слишком долго некоторые были готовы смотреть в другую сторону в надежде, что всё это исчезнет. Я надеюсь, что это расследование, наконец, даст ответы и некоторую справедливость для жертв».

Доктор Кэролайн Стерди Коллс, профессор археологии конфликтов в Стаффордширском университете исследовавшая захоронения на острове, считает, что «вероятно, погибло больше евреев, чем мы знаем», так как «условия, в которых содержались евреи, были продолжением тех, в которых они содержались в других странах Европы… характеризовалась суровыми наказаниями, ужасными условиями труда и жизни, а также пытками».

Хотя сразу после войны и было проведено расследование, «ни один из виновных в военных преступлениях, совершённых на Олдерни, так и не был привлечён к ответственности», — пишет The Guardian. Новое расследование, сообщает британская газета, «вероятно» подтвердит правоту журналиста Соломона Стеколла, сделавшего 1982 году первые попытки рассказать о трагедии на Нормандских островах и заявившего, что Британия позволила коменданту острова-концлагеря избежать наказания.

По официальной британской версии Карл Хоффман, комендант Олдерни, «был передан советским властям и казнён в Киеве», но Стеколл установил, что в 1948 году ему позволили вернуться в ФРГ, где «он мирно скончался в своей постели в 1974 году». Лишь в 1983 году официальный Лондон признал, что Хоффман не был передан в СССР.