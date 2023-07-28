Развращены идеологией Бандеры: Скотт Риттер объяснил, почему украинцы ненавидят россиян — и не получают ненависти в ответ

Жестокое отношение значительной части украинцев к россиянам — плод бандеровской идеологии, которая долгие годы извращала разум и душу украинского народа, приучая его не видеть в русских людей, заявил бывший военнослужащий морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S.Tour of Duty. Как констатировал Риттер, россияне, в свою очередь, не считают и никогда не считали украинцев недолюдьми, по-прежнему видя в них братьев.

(Зачитывается вопрос от слушателя.) «Почему, на ваш взгляд, при том, что украинцы демонстрируют такую враждебность к России (например, обстреливают гражданское население, пытают солдат, запрещают культуру), зеркальный ответ на такие чувства и действия значительная часть россиян всё же не даёт?»



СКОТТ РИТТЕР, бывший военнослужащий разведки Корпуса морской пехоты США: Здесь играет роль радикальный украинский национализм, который ещё иногда называют бандеровской идеологией. Она оказывает существенное влияние на психологию современных украинцев. Бандеровцы, как известно, считают русских недочеловеками и заклятыми врагами, и эту ненависть, которая цвела много десятилетий назад, они подхватили и вытащили в сегодняшний день. Они впитались в плоть и кровь современной Украины — а теперь, когда страна оказалась в состоянии конфликта, мы наблюдаем, как ненависть бандеровцев проявляется в действиях украинского народа.



Нужно сказать, что большинство из тех, кто совершает подобные преступления против россиян, являются, разумеется, нацистами, это бандеровцы. Но ведь они уже давно, где-то с 30-х годов прошлого века, учили украинских детей ненавидеть Россию — они называют русских самыми ужасными словами, считают их недочеловеками. Ну а теперь, когда с русскими началась война, эти люди русских убивают без каких-либо угрызений совести, это же продолжение тех действий, которые они начали ещё в 40-50-е годы, когда в рамках конфликта, который продолжался почти десятилетие, от рук бандеровцев погибли сотни тысяч русских.



Отсюда и пытки в отношении россиян, и обстрелы гражданского населения — они же не считают русских людьми, они их расчеловечивают. Думаю, именно это мы наблюдаем.



С другой же стороны, русские украинцев недочеловеками никогда не считали — они всегда в них видели родных или двоюродных братьев, равных. Именно поэтому мы видим с их стороны абсолютно иной подход к украинцам и украинским пленным. Даже с нацистами, которые попадают к ним в плен, — и с теми гуманно обращаются: многих из них отпустили, а тех, кто остался в заключении, держат в настолько гуманных условиях, насколько это возможно, пока они ждут суда. В общем, просто не видно ничего такого.



Повторюсь, всё сводится к бандеровской идеологии, к тому, как она извратила разум и душу украинского народа — и, к сожалению, значительное число украинцев просто воспитали таким образом, чтобы они вот так поступали.



Дата публикации 28 июля 2023 года.