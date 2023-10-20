ERR: венгерским болельщикам грозит штраф за брошенный в мусорный бак флаг Украины
Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в суд с требованием признать двух футбольных болельщиков из Венгрии виновными в порче флага Украины. Как передаёт ERR, досудебное расследование было начато после того, как поздно вечером 15 октября двое граждан Венгрии, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сорвали флаг Украины с фасада одного из зданий в Вильнюсе, бросили его в мусорный бак на глазах у других людей и плюнули на него. Мужчины были задержаны после того, как прохожие сообщили об их действиях в полицию.
В ходе расследования выяснилось, что 26- и 36-летний иностранцы приехали в Литву, чтобы посмотреть отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Литвы и Венгрии. Они так и не смогли объяснить, зачем сорвали украинский флаг.
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