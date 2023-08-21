Frankfurter Allgemeine: в Германии состоялся автопробег за мир с Россией

По улицам немецкого города Кёльн проехала автоколонна под лозунгом «Мир с Россией», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. На своих транспарантах участники акции критиковали ЕС и США за их позицию по отношению к боевым действиям на Украине. На машинах развевались российские и советские флаги. Параллельно с автопробегом в городе прошёл и фестиваль украинской культуры. Его организаторы увидели в действиях поддерживающих Москву автомобилистов намеренную «провокацию».

В немецком городе Кёльн проехала автоколонна под лозунгом «Мир с Россией», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В заезде приняло участие 40 автомобилей и мотоциклов. Были видны российские и советские флаги. На своих транспарантах участники акции критиковали ЕС и США за их позицию по отношению к боевым действиям на Украине. Немецкая полиция в усиленном составе следила за мероприятием. По информации, полученной от правоохранительных органов, всё прошло без инцидентов.

В то же время в Кёльне состоялся фестиваль украинской культуры. Изначально предполагалось, что автоколонна проедет мимо того места, где будет проходить мероприятие. Но в конечном счёте выяснилось, что маршрут будет другим. Издание отмечает, что женщина, организовавшая автопробег, уже не раз устраивала подобные акции. Ей также недавно назначили денежный штраф за одобрение боевых действий России на Украине.

В городской полиции заявили, что запретить «пророссийское мероприятие» они не могли. «Но в рамках того, что разрешено правом на проведение собраний мы выдали предписания, запрещающие любое одобрение этих боевых действий или оспаривания государственного суверенитета Украины», пояснили в правоохранительных органах.

Организаторы же фестиваля украинской культуры из ассоциации «Сине-жёлтого креста» увидели в автопробеге намеренную «провокацию». По их словам, участникам фестиваля украинского происхождения один только вид российского флага мог нанести психологическую травму.