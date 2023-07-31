FAZ: конфликт между правыми и либеральными израильтянами всё больше напоминает конфликт между Израилем и палестинцами

В Израиле продолжаются протесты против спорной реформы системы правосудия. Правительство Нетаньяху обещает продолжение и углубление реформ, раскалывающих общество. Frankfurter Allgemeine отмечает в связи с этим, что действия правительства похожи на тактику, которую Израиль годами использовал на палестинцах: продолжать переговоры и параллельно «создавать факты». Либеральная оппозиция правительству Нетаньяху могла бы из-за этого обратиться к тактике палестинцев для выхода из ситуации.

Израильский парламент кнессет скорой уйдёт на летнюю паузу, но протесты из-за реформы системы правосудия это вряд ли остановит. Frankfurter Allgemeine пишет, что Биньямин Нетаньяху, прикрываясь заявлениями о поиске компромисса, «готовит очередные атаки на судебную систему». Судьи же находятся в сложной ситуации, так как «они должны принять решение о мерах, которые затрагивают их самих».

Уже принятые поправки лишили Верховный суд Израиля права признавать решения правительства недействительными на том основании, что они «неуместны». Немецкая газета считает, что, хотя это и ограничивает компетенции судебной ветви власти в стране, это всё ещё «не конец демократии в Израиле». Тревогу, однако, внушают новые заявления министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который сказал, что уже принятый закон был лишь «салатом перед основным блюдом».

«Идеологов вроде него не интересует тот факт, что большинство израильтян против судебной реформы», — констатирует Frankfurter Allgemeine и предсказывает возрастание напряжённости. Пока Бен-Гвир «вынуждает полицию ещё сильнее расправляться с протестующими», ситуация в стране продолжает ухудшаться, экономика слабеет, предприниматели выводят капиталы из страны. Даже боеготовность армии падает, так как многие резервисты реализуют свои угрозы и не приходят на учения.

Среди израильтян распространяется чувство «большого беспокойства по поводу всего этого». Новые опросы показывают, что половина граждан страны опасается начала гражданской войны, а каждый четвёртый думает об эмиграции из Израиля. В кругу семьи и друзей «всё больше и больше разговоров о том, как вывести свои деньги, своих детей или себя за границу».

Немецкая Frankfurter Allgemeine отмечает, что со стороны внутриполитический конфликт становится всё более похожим на отношения Израиля с палестинцами: пока одна сторона настаивает на переговорах и компромиссах, другая сторона, израильское правительство, «создаёт факты», принимая то или иное решение. После этого первая сторона, возмутившись односторонними действиями правительства Израиля выходит из переговоров и получает в ответ обвинения в радикализме и нежелании компромисса.

«Продвигающие реформу юстиции, религиозные экстремисты» провоцируют раскол израильского общества, заключает немецкая газета. В качестве подтверждения приводятся слова одного из демонстрантов: «Мы два народа, не имеющих ничего общего, но случайно оказавшихся в одной стране. Ты чувствуешь настоящую ненависть между двумя сторонами». Газета уточняет, что под двумя разными народами подразумеваются не «арабы и евреи, но правые и либералы».



Один из журналистов уже посоветовал протестующим позаимствовать стратегии палестинцев, например, «Сумуд» — «упрямо цепляться за землю». В практическом применении это означало бы, например, «не отказываться от военной службы, а оставаться в армии, чтобы её не захватили экстремисты». Но «протестное движение могло рассчитывать и на другую стратегию палестинцев, которая называется Интифада», — пишет Frankfurter Allgemeine.