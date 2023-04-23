France 24: «люди просто не верят своим политикам» — в Израиле продолжаются масштабные протесты против судебной реформы

Граждане Израиля продолжают собираться на акции протеста против инициированной правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы: в субботу на улицы Тель-Авива вышли десятки тысяч демонстрантов, передаёт France 24. Как сообщает корреспондент канала, протесты продолжатся и на следующей неделе, рискуя омрачить День памяти, который страна будет отмечать во вторник.

ИРРИС МАКЛЕР, корреспондент France 24: И происходит такое не только в Тель-Авиве, из которого уже много недель приходят снимки с десятками тысяч протестующих — протесты идут по всей стране. Некоторые акции небольшие, какие-то — средние, а другие — крупные, но все они не останавливаются, не прекращаются.





А не прекращаются они потому, что не прекратилась реализация реформы: премьер-министр Израиля объявил, что приостанавливает её, чтобы дать возможность провести какой-то диалог. Почему этот диалог нельзя было провести в парламенте, не вполне ясно, но такова на данный момент позиция властей.





Демонстранты просто не верят своим политикам, и осознают, что хранить демократию — это их задача: они понимают, что если бы не эти акции, данную реформу бы провели.





Во вторник в Израиле будет отмечаться День памяти, и данные протесты продолжатся и в этот день. Люди, которые в эту дату почтут память своих братьев, сыновей и отцов, говорят, что не хотят, чтобы их политики перед ними выступали с речами. И это стало крайне серьёзным вопросом: что же будет? Состоятся ли эти выступления?





Особенно пристальное внимание обращают на тех политиков, которые не служили в войсках — таких, например, как Итамар Бен-Гвир: его люди на своих мероприятиях видеть точно не желают. А что же будет на следующий день, на традиционной церемонии зажжения факелов? Израильские власти опасаются, что ход церемонии будет нарушен всё теми же протестами по всё тому же поводу.





Итак, эта проблема повсюду, она затрагивает теперь всё израильское общество — и теперь она угрожает даже символу единства, успешности и живучести Израиля.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2023 года.