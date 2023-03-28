Newsweek: США отрицают, что хотели свергнуть Нетаньяху с помощью уличных беспорядков в Израиле

Госдеп отреагировал на обвинения сына премьер-министра Израиля, что именно США провоцируют беспорядки в стране, чтобы сместить его отца. Американские чиновники назвали это ложью. Однако Newsweek цитирует слова высокопоставленного израильского чиновника, который настаивает, что американцы вмешивались во внутренние дела его страны и раньше.

История с протестами в Израиле обрастает новыми подробностями. Как сообщает издание Newsweek, на прошлой неделе сын премьер-министра Якир Нетаньяху поделился ссылкой на сайт правого толка Breitbart, где утверждалось, что за беспорядками стоят Соединённые Штаты. Якобы именно они спонсируют антиправительственные протесты, чтобы убрать Беньямина Нетаньяху и подтолкнуть страну к соглашению с Ираном.

Наконец последовала реакция Госдепа США. «Эти обвинения абсолютно ложны», — приводит Newsweek слова представителя ведомства. По его словам, «Движение за качество власти в Израиле» — это независимая, некоммерческая организация. Она действительно участвовала в протестах и «получила скромный грант от Государственного департамента, который был инициирован при предыдущей администрации».

Он также уточнил, что «последняя выплата средств состоялась в сентябре 2022 года, задолго до израильских выборов» и предназначалась для поддержки «образовательной программы в школах Иерусалима».

Тем не менее Newsweek отмечает, что не только сын Нетаньяху подозревает США в связях с протестным движением. Некий высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Соединённые Штаты вмешивались во внутренние дела Израиля и раньше. «Они дважды пытались убрать Нетаньяху с его поста. Они грубо вмешивались в прошлом. Клинтон пытался избавиться от Нетаньяху. Он сам признавал», — цитирует издание слова чиновника.

Newsweek напоминает, что многотысячные протесты в Израиле начались из-за попытки проведения судебной реформы, которая дала бы правительству право назначать судей и отменять решения суда. Одно нововведение уже было принято, а именно лишение генерального прокурора полномочий объявлять действующего премьер-министра непригодным к исполнению своих обязанностей.

Критики реформы настаивают на том, что она выгодна лично Нетаньяху, ведь против него выдвинут целый ряд обвинений в коррупции и злоупотреблении доверием. Ожидается, что протесты будут набирать обороты, хотя отдельного лидера у них нет. В демонстрации вовлечены самые разные слои общества, включая военных резервистов.

Сам Нетаньяху призвал протестующих «вести себя ответственно и избегать насилия».