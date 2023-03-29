Das Erste Оригинал

Das Erste: власти и оппозиция в Израиле начали переговоры по судебной реформе, но протесты это не остановило

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме прошёл первый раунд переговоров между властями и оппозицией по вызвавшей массовые протесты судебной реформе, сообщает Das Erste. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о решении отложить рассмотрение спорного законопроекта до начала новой сессии кнессета в мае. Несмотря на готовность к компромиссу, оппозиция по-прежнему настроена скептически, а уличные акции не прекращаются.
Das Erste: власти и оппозиция в Израиле начали переговоры по судебной реформе, но протесты это не остановило
AP

Власти и оппозиция в Израиле провели первый раунд переговоров по вызвавшей массовые протесты судебной реформе. Рабочие группы, представляющие правящую коалицию и две ведущие оппозиционные партии — «Еш атид» и «Государственный лагерь», — встретились в резиденции президента страны Ицхака Герцога в Иерусалиме, говорится в сообщении канцелярии главы государства. В течение недели планируется провести переговоры с другими партиями, передаёт Das Erste.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении отложить рассмотрение законопроекта о судебной реформе после того, как протесты, продолжавшиеся несколько недель, усилились, а в возглавляемом им правительстве также возникли разногласия. Окончательное решение по отдельным законопроектам, касающимся реформы, будет принято только после завершения парламентских каникул и начала летней сессии кнессета в первой половине мая, заявил Нетаньяху в телевизионном обращении.
 
Неясно, будет ли теперь в качестве основы для переговоров использоваться компромиссное предложение, выдвинутое Герцогом несколько недель назад. Тогда Нетаньяху отклонил его, назвав «несбалансированным». Оппозиция, напротив, поддержала компромисс.
 
Между тем СМИ и оппозиция скептически отреагировали на объявление Нетаньяху о «паузе». Премьер-министр знает, «как с помощью красивых слов превратить сокрушительное поражение в ничью», написала израильская ежедневная газета Jediot Ahronot.
 
Лидер оппозиции Яир Лапид объявил о готовности к переговорам. При этом он проявил осторожность: «У нас был неудачный опыт в прошлом, и поэтому мы сначала убедимся, что это не уловка и не блеф». Партии Лапида и бывшего министра обороны Бенни Ганца подчеркнули в совместном заявлении, что переговоры будут немедленно прекращены, если обсуждения законопроекта будут включены в повестку дня кнессета.
 
Лидер левоцентристской Израильской партии труда Мейрав Михаэли не видит в намерениях премьер-министра оснований для компромисса: «Борьба и протесты должны продолжиться и усилиться». По её словам, своими заявлениями Нетаньяху хотел лишь выиграть время, но в конечном итоге он намерен осуществить именно то, чего так боялись многие израильтяне.
 
Тем временем противники планов правительства продолжают протестовать. Во вторник вечером перед резиденцией президента в Иерусалиме собрались десятки людей в знак протеста против начала переговоров. «Лидеры оппозиции и президент должны знать, что они принимают участие в театральной постановке, режиссируемой Нетаньяху», — заявил представитель организаторов акции и призвал к прекращению переговоров.
 
Во вторник днём в Тель-Авиве также прошли митинги с участием сотен демонстрантов. В понедельник вечером на демонстрацию в Иерусалиме впервые вышли и сторонники судебной реформы. После того как в понедельник из-за всеобщей забастовки в знак протеста против реформы была приостановлена большая часть экономической жизни Израиля, во вторник страна начала «работать в привычном режиме». В международном аэропорту возобновилось регулярное авиасообщение. 
 
С помощью судебной реформы коалиция под руководством Нетаньяху стремится ограничить влияние Верховного суда и расширить властные полномочия правительства. Она обвиняет Верховный суд в чрезмерном вмешательстве в политические решения. В соответствии с законопроектом в будущем парламент, например, должен получить возможность отменять решения Верховного суда простым большинством голосов. Критики считают, что реформа ставит под угрозу принцип разделения властей, и предупреждают о возможном государственном кризисе в случае принятия законопроекта, пишет Das Erste.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
Биньямин Нетаньяху демонстрация забастовка законопроект Израиль кризис митинг оппозиция парламент переговоры правительство президент протест резиденция реформа суд
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров