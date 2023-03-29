Das Erste: власти и оппозиция в Израиле начали переговоры по судебной реформе, но протесты это не остановило

В резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме прошёл первый раунд переговоров между властями и оппозицией по вызвавшей массовые протесты судебной реформе, сообщает Das Erste. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о решении отложить рассмотрение спорного законопроекта до начала новой сессии кнессета в мае. Несмотря на готовность к компромиссу, оппозиция по-прежнему настроена скептически, а уличные акции не прекращаются.

Власти и оппозиция в Израиле провели первый раунд переговоров по вызвавшей массовые протесты судебной реформе. Рабочие группы, представляющие правящую коалицию и две ведущие оппозиционные партии — «Еш атид» и «Государственный лагерь», — встретились в резиденции президента страны Ицхака Герцога в Иерусалиме, говорится в сообщении канцелярии главы государства. В течение недели планируется провести переговоры с другими партиями, передаёт Das Erste.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении отложить рассмотрение законопроекта о судебной реформе после того, как протесты, продолжавшиеся несколько недель, усилились, а в возглавляемом им правительстве также возникли разногласия. Окончательное решение по отдельным законопроектам, касающимся реформы, будет принято только после завершения парламентских каникул и начала летней сессии кнессета в первой половине мая, заявил Нетаньяху в телевизионном обращении.

Неясно, будет ли теперь в качестве основы для переговоров использоваться компромиссное предложение, выдвинутое Герцогом несколько недель назад. Тогда Нетаньяху отклонил его, назвав «несбалансированным». Оппозиция, напротив, поддержала компромисс.

Между тем СМИ и оппозиция скептически отреагировали на объявление Нетаньяху о «паузе». Премьер-министр знает, «как с помощью красивых слов превратить сокрушительное поражение в ничью», написала израильская ежедневная газета Jediot Ahronot.

Лидер оппозиции Яир Лапид объявил о готовности к переговорам. При этом он проявил осторожность: «У нас был неудачный опыт в прошлом, и поэтому мы сначала убедимся, что это не уловка и не блеф». Партии Лапида и бывшего министра обороны Бенни Ганца подчеркнули в совместном заявлении, что переговоры будут немедленно прекращены, если обсуждения законопроекта будут включены в повестку дня кнессета.

Лидер левоцентристской Израильской партии труда Мейрав Михаэли не видит в намерениях премьер-министра оснований для компромисса: «Борьба и протесты должны продолжиться и усилиться». По её словам, своими заявлениями Нетаньяху хотел лишь выиграть время, но в конечном итоге он намерен осуществить именно то, чего так боялись многие израильтяне.

Тем временем противники планов правительства продолжают протестовать. Во вторник вечером перед резиденцией президента в Иерусалиме собрались десятки людей в знак протеста против начала переговоров. «Лидеры оппозиции и президент должны знать, что они принимают участие в театральной постановке, режиссируемой Нетаньяху», — заявил представитель организаторов акции и призвал к прекращению переговоров.

Во вторник днём в Тель-Авиве также прошли митинги с участием сотен демонстрантов. В понедельник вечером на демонстрацию в Иерусалиме впервые вышли и сторонники судебной реформы. После того как в понедельник из-за всеобщей забастовки в знак протеста против реформы была приостановлена большая часть экономической жизни Израиля, во вторник страна начала «работать в привычном режиме». В международном аэропорту возобновилось регулярное авиасообщение.

С помощью судебной реформы коалиция под руководством Нетаньяху стремится ограничить влияние Верховного суда и расширить властные полномочия правительства. Она обвиняет Верховный суд в чрезмерном вмешательстве в политические решения. В соответствии с законопроектом в будущем парламент, например, должен получить возможность отменять решения Верховного суда простым большинством голосов. Критики считают, что реформа ставит под угрозу принцип разделения властей, и предупреждают о возможном государственном кризисе в случае принятия законопроекта, пишет Das Erste.