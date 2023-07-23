Le Monde: «будем стоять, пока не отменят» — десятки тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы перед голосованием в парламенте

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы 22 июля в разных городах страны, чтобы выразить своё несогласие с инициированной правительством судебной реформой, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, тысячи человек разбили лагерь у здания парламента в Иерусалиме после того, как несколько дней шли к столице маршем из Тель-Авива. Тем временем премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху продолжает обещать довести реформу до конца, пишет газета.

Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста 22 июля в Тель-Авиве и Иерусалиме, чтобы выразить своё несогласие с судебной реформой в стране, сообщает Le Monde. По словам организаторов, в субботу демонстрации также прошли в Беэр-Шеве (юг страны), Герцлии и Кфар-Сабе к северу от Тель-Авива. Как передаёт издание, прошлый вечер стал 29-м днём непрекращающихся протестов в стране.

Чтобы оказать давление на депутатов, тысячи протестующих собрались в субботу вечером у здания кнессета и Верховного суда в Иерусалиме. Участники акции прошли маршем порядка 65 км из Тель-а-Вива. Вооружённые зонтиками для защиты от палящего солнца, бутылками с водой и израильскими флагами, участники марша несколько дней шли по шоссе с остановками в полдень и на ночь.

К концу дня сотни протестующих установили временные палатки возле кнессета и пообещали провести там ночь. «Многие из нас будут стоять лагерем здесь, пока голосование не будет отменено», — уверяет Гай Майдан, который участвовал в этом многодневном марше со своей семьёй. Правительство «пытается низвергнуть всю демократию, основные законы и права человека, и мы здесь, чтобы помешать этому», — заявляет Керен Мор, одна из протестующих.

Одновременно с этим по меньшей мере 1142 резервиста ВВС Израиля пригрозили в субботу приостановить свою службу, если кнессет примет законопроект. Любое законодательство, применяемое «необоснованно», «поставило бы под угрозу мою готовность продолжать рисковать своей жизнью и вынудило бы меня, к большому сожалению, приостановить службу в добровольном резерве», — заявили они.

Пересмотр законодательства, инициированный правительством Биньямина Нетаньяху, стал причиной глубокого раскола в Израиле, где с января не утихает одно из самых длительных протестных движений в истории государства, пишет газета.

По словам правительства, реформа направлена на перераспределение полномочий за счёт сужения сферы прерогатив Верховного суда, который исполнительная власть считает политизированным, в пользу парламента. Однако критики считают, что новая система направит страну по антилиберальному и авторитарному пути.

Беньямин Нетаньяху, срочно госпитализированный в субботу вечером для установки кардиостимулятора, заявил в своём послании, что намерен продолжить реформу. При этом критики премьер-министра обвиняют его в желании использовать законодательство для смягчения возможного приговора, вынесенного против него в деле о коррупции.

С воскресенья в кнессете начались дебаты по поводу статьи законопроекта, направленной на лишение израильской судебной системы возможности оценивать «разумность» решений правительства. Затем этот пункт будет поставлен на голосование во втором и третьем чтениях.

Тем временем, проект реформы вызывает критику и за рубежом, особенно в Соединённых Штатах, отмечает издание. Президент США Джо Байден в среду призвал правительство Израиля не «торопиться» с реформами и действовать осторожно, подвергнув необычно резкой критике внутреннюю политику Иерусалима.