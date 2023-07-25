NBC: жители Израиля ответили массовыми протестами на принятие судебной реформы

Несмотря на недовольство народа, в Израиле приняли первую часть спорного законопроекта о судебной реформе. В ответ жители развернули массовые акции протеста по всей стране: они не собираются расходиться и блокируют дороги, а полиция применяет водомёты. Белый дом в несвойственной себе манере осудил решение своего союзника Израиля, назвав его неудачным.

Сегодня на улицах Израиля царит хаос. Протестующие перекрывают основные дороги, сковывают себя цепями перед зданием парламента страны. Это последняя отчаянная попытка противников спорного плана правительства по ослаблению Верховного суда. Но этого оказалось недостаточно.

РАФ САНЧЕЗ, репортёр NBC: Израильская полиция применяет водомёты, пытаясь расчистить дороги. Они прибегают к жёстким мерам, но протестующие говорят, что останутся на улицах.

Появляется автомобиль, который таранит протестующих. По данным полиции, трое ранены.

Первая часть законопроекта премьер-министра Нетаньяху о пересмотре судебной системы принята с результатом 64:0. За проголосовало консервативное религиозное правительство, в то время как оппозиционные законодатели вышли из зала в знак протеста.

Этот закон лишает Верховный суд права отменять некоторые решения правительства. Союзники Нетаньяху утверждают, что либеральные судьи ошибочно отменяли решения, принятые консервативным большинством.

Вечером Нетаньяху заявил, что «исполнение воли избирателей — это не конец демократии, это её суть». Однако противники законопроекта говорят, что боятся за свою страну.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я беспокоюсь о своём будущем, о будущем своих детей.

Эти военные резервисты заявляют, что не будут больше служить в знак протеста против нового закона. Некоторые из них — ветераны старого подразделения коммандос Нетаньяху.

РОН ШЕРФ, соруководитель организации «Братья по оружию»: Мне кажется, он первый диктатор в Израиле.

РАФ САНЧЕЗ: И этой же ночью Белый дом сделал необычный шаг — вмешался во внутреннюю политику своего союзника, раскритиковав происходящее голосование в Израиле и назвав его неудачным.



Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.