Заявления президента Украины о том, что к нападению ХАМАС на Израиль причастна Россия, совершенно безосновательны, однако доведённый до отчаяния Зеленский готов говорить всё, что может хоть как-то усилить его позиции. Такое мнение озвучил отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Я читал, что президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Путина и Россию в том, что это они стоят за нападением ХАМАС на Израиль. По его словам, необходимо международное расследование. Он так продолжает демонизировать Путина? Или пытается вернуть внимание СМИ к Украине? Или вы считаете, что в его обвинениях есть какая-то правда?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Нет, я не вижу в них никакой правды. Думаю, он отчаянно пытается делать всё возможное, чтобы втянуть нас обратно в войну. Потому что он знает, что его вот-вот бросят. Он знает, что деньги перестанут поступать, оружие уже перестало: боеприпасов всё нет. Он на краю пропасти. Так что, я полагаю, он готов делать или говорить всё, что сулит ему хоть какую-то помощь.



Ясно. Благодаря вашей работе и вашим контактам, мы узнали правду: миллионы, десятки миллионов украинцев бежали с Украины и не планируют возвращаться. Свыше 500 тысяч украинских солдат убиты или ранены. Однако боевые действия продолжаются, а Зеленский по-прежнему выглядит уверенным в том, что может победить. Он использует свои актёрские навыки или действительно верит, что может одолеть Россию и Владимира Путина?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Нет, я думаю, он мыслит более трезво. Он на краю, и он скажет всё что угодно, чтобы продержаться до конца. Кто знает, какая судьба его ждёт. Думаю, есть большая вероятность того, что он не переживёт свой президентский срок. Он оскорбил, разбередил, разозлил миллионы украинцев, он повёл их к полной катастрофе. Обычно для лидеров это кончается плохо.



И у него наверняка есть ряд запланированных маршрутов для бегства — в различные точки мира, где находятся его банковские счета и дома.



Но, знаете, эта война окончена. Если вам требовались какие-то доказательства, достаточно было посмотреть на перепалки по поводу бюджетных денег. Внезапно все, кто выступал за войну против России на Украине, теперь выступают за войну Израиля со всем миром в Газе. По сути, мы взяли тот же самый хор, привели его в другой театр, где он теперь поёт всё те же песни — в надежде, что получится лучше. Я полагаю, что ни в первом, ни во втором случае ничем хорошим дело не кончится, но это уже другой вопрос.



Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.