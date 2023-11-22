Политическое, военное и экономическое будущее Украины — это «запустение», заявил бывший морпех США Брайан Берлетик в интервью Danny Haiphong. Союзников Киева никогда не волновала его судьба — у них есть свои проблемы, а Украину они просто использовали, пока им это было выгодно. По мнению экс-военного, единственная страна, которой действительно небезразлично происходящее на Украине, — это Россия.

Они в полном отчаянии. И это видно на примере Зеленского, это видно на примере главнокомандующего, генерала Залужного, который, по сути, в письменном виде заявляет о «заблуждении» руководства. А взгляните на Зеленского, публично умоляющего о деньгах… Об этом не говорят публично, это обсуждают за закрытыми дверями. Когда вы говорите такие вещи публично, весь мир видит, насколько вы слабы и насколько вы в отчаянии. Это только усугубит ваши проблемы.

Что касается политического, экономического и военного будущего Украины — её ожидает сплошное запустение. И со временем всё будет становиться только хуже. Я не могу себе представить, что Запад может сделать, чтобы обратить процесс вспять, потому что Западу наплевать. Соединённые Штаты, Вашингтон, Брюссель, Лондон — им нет дела до Украины, и никогда не было. Она всегда была для них лишь посредником, которого они собирались использовать, а затем выкинуть. Именно так они использовали всех своих других марионеток, и именно так они собирались использовать Украину.

И теперь мы подошли к концу этого процесса. Они попользовались Украиной и уже мало что могут от неё получить. Разве они могут что-нибудь сделать, чтобы обратить процесс вспять? Если только они не думают, что, начав заново, они всё же смогут достичь своих внешнеполитических целей в отношении России. Тогда, может быть, они и попытаются что-то сделать. Но что? У них самих есть экономические и социально-политические проблемы, которые они не могут решить. И как они собираются решать гораздо более острые проблемы на Украине? Так что ничем хорошим для Украины это не закончится.

Наверное, единственная страна, которой действительно небезразлично происходящее на Украине, — это Россия, как это ни парадоксально. И, вероятно, именно Россия в конечном итоге спасёт все, что осталось от Украины, если, конечно, Запад не создаст там что-то вроде буферной зоны. Только представьте себе, что тогда будет с этой буферной зоной… Никакого будущего. По сути, сейчас у украинского народа нет никакого будущего.

Я всё время говорю об этом, когда речь заходит о вмешательстве США в дела других стран. Они убеждают эти оппозиционные группы, эти зависимые от них режимы, полные людей, которые никогда не смогут добиться власти самостоятельно. Они приходят к власти и становятся полностью зависимыми от США, потому что не смогли занять должность самостоятельно. А затем они ведут страну к обрыву. Мы помним весь оптимизм, который мы слышали от клиентского режима на Украине с 2014 года, весь этот оптимизм — Украина будет тем, будет этим, она будет центром для того-то и того-то и всё такое… А в итоге она превратилась в пустошь.

И, наверное, стоит упомянуть Азию, Тайвань. Администрация Тайваня делает абсолютно то же самое. Они продолжают говорить обо всех этих возможностях, которые предлагает Запад, видя то, как разрушается Украина. И это происходит уже не в первый раз. О чём они вообще думают? Почему они считают, что они — исключение? В руководстве Украины тоже думали, что они — исключение. А теперь посмотрите, до чего они докатились.

Так что, повторюсь, у Украины нет будущего, пока она является марионеткой США. Если когда-нибудь Россия сможет вывести её из этого статуса, тогда, возможно, разговор будет другой. Но в любом случае на восстановление уйдут многие годы.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.