Украинский конфликт закончится не позднее февраля, учитывая угасающую поддержку Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. Вопрос в том, как скоро это дойдёт до американских неоконов, которые «оторваны от реальности» и не умеют признавать свои ошибки. Они убеждены, что у них есть какая-то «священная миссия», ради которой они превозносят США и стараются устранить Россию и Китай, считает Джонсон.

Ларри, в какой степени Украина проиграла войну с Россией? И сколько времени пройдёт, прежде чем неоконсерваторы — политики и транжиры из администрации Байдена — осознают свои колоссальные ошибки?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Это два разных вопроса. Я думаю, что реальная способность Украины поддерживать эту войну, скорее всего, закончится к январю, не позднее февраля — это крайний срок. Многое зависит от того, насколько Запад сможет оказывать ей финансовую поддержку. Но западные страны уже сейчас начинают упираться, за исключением разве что Германии. И даже их словесные обещания не всегда гарантируют поставки.

Однако что касается неоконов, эти люди никогда не сдадутся. Их можно посадить голыми на кол в пустыне, облить бензином, поджечь, а они все равно скажут: «Нет никакого огня! Нам вовсе не жарко!» Понимаете, они просто оторваны от реальности. И они абсолютно убеждены, что у них есть какая-то священная миссия, для выполнения которой необходимо, чтобы США доминировали в мире, а Россия и Китай исчезли. Они никогда не отступят, они никогда это не прекратят.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.