JF: Украине осталась пара месяцев — но США никогда не смогут признать её поражение
Ларри, в какой степени Украина проиграла войну с Россией? И сколько времени пройдёт, прежде чем неоконсерваторы — политики и транжиры из администрации Байдена — осознают свои колоссальные ошибки?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Это два разных вопроса. Я думаю, что реальная способность Украины поддерживать эту войну, скорее всего, закончится к январю, не позднее февраля — это крайний срок. Многое зависит от того, насколько Запад сможет оказывать ей финансовую поддержку. Но западные страны уже сейчас начинают упираться, за исключением разве что Германии. И даже их словесные обещания не всегда гарантируют поставки.
Однако что касается неоконов, эти люди никогда не сдадутся. Их можно посадить голыми на кол в пустыне, облить бензином, поджечь, а они все равно скажут: «Нет никакого огня! Нам вовсе не жарко!» Понимаете, они просто оторваны от реальности. И они абсолютно убеждены, что у них есть какая-то священная миссия, для выполнения которой необходимо, чтобы США доминировали в мире, а Россия и Китай исчезли. Они никогда не отступят, они никогда это не прекратят.
Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.
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