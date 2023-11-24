Продолжать отправлять украинских мужчин на верную смерть в конфликте, который невозможно выиграть, «аморально». На некоторых участках фронта украинские призывники выживают на поле боя не более двух-трёх дней. Однако власть имущие на Западе настолько обезумели, что впереди, вероятнее всего, Украину ждут не мирные переговоры, а «полное уничтожение». Об этом заявил аналитик Магнус Стенлунд порталу SwebbTV.

У Зеленского не осталось ни капли рациональности. По словам шведского аналитика Магнуса Стенлунда, он живёт в собственной реальности и опустился до уровня, который был у Гитлера в бункере, пишет SwebbTV.

Прибывающие на некоторые участки фронта украинские призывники выживают на поле боя не более двух-трёх дней. Эксперт считает происходящее на Украине «аморальной бойней», за которой стоят западные державы, приложившие максимальные усилия по ведению провальной для себя прокси-войны с Россией ввиду отсутствия необходимых производственных мощностей.

Наихудший сценарий для России — это если Запад и Украина сдадутся, поскольку в таком случае Москва не сможет достигнуть всех своих поставленных целей, полагает Стенлунд. Однако маловероятно, что в ближайшее время потерявший рассудок Запад начнёт переговоры с Россией, указывает SwebbTV.

Перемалывание Украины будет продолжаться до её «полного уничтожения» из-за того, что Запад боится потерять своё лицо и у него совершенно нет никакого плана дальнейших действий, полагает эксперт.

По мнению Стенлунда, похоже, что Запад сейчас пытается убедить Киев бросить все свои последние резервы в бой, что напрямую противоречит тому, что следует делать — жертвовать последним оставшимся необученным личным составом, состоящим из молодёжи, женщин и пожилых мужчин, резюмирует SwebbTV.