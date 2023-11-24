SwebbTV: «аморальная бойня» на Украине завершится полным уничтожением страны

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Зеленский заявил о сложностях на границе из-за Польши
Украина испытывает сложности на границе из-за действий соседей, заявил Владимир Зеленский.
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СЕ планирует «повысить общественную осведомлённость» о военных преступлениях на Украине
Совет Европы планирует помочь Генпрокуратуре Украины реализовать информационно-коммуникационную стратегию, а также повысить осведомлённость общественности о «военных преступлениях». Для этой цели СЕ наймёт специалиста, который окажет консультационные услуги. С тендером ознакомился RT.
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В Минобороны России сообщили об уничтожении ещё девяти украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили ещё девять украинских дронов над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, заявили в Минобороны России.
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В Брянской области пресекли ещё одну попытку ВСУ атаковать регион беспилотниками
Средства ПВО Минобороны России уничтожили ещё два украинских дрона при попытке атаковать Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
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Россиянам перечислили симптомы для срочного обращения к врачу
Врач Елена Зяблова назвала в беседе с RT пять симптомов, при появлении которых лучше срочно обратиться к врачу.
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Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших в сторону Москвы
Средства ПВО пресекли ещё одну попытку пролёта беспилотника к Москве, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
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Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил губернатор региона Алексей Дюмин.
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На Украине планируют законодательно расширить полномочия военкоматов
До конца года на Украине планируют разработать закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования — военкоматов, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.
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Россиян предупредили о последствиях занижения стоимости квартиры в договоре
Доцент департамента частного права НИУ ВШЭ кандидат юридических наук Семён Степанов рассказал в беседе с RT, почему нельзя занижать стоимость квартиры в договоре купли-продажи.
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Глава МИД Литвы: Украина перестанет существовать, если поддастся усталости
Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
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В Тель-Авиве прошли митинги с требованием освободить заложников из Газы
В центре Тель-Авива прошёл митинг с участием десятка тысяч израильтян, требующих освободить всех заложников из сектора Газа, которые 50 дней находятся в плену ХАМАС.
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Собянин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на столицу
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом украинском беспилотнике в Подольске.
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Названы самые популярные авианаправления в преддверии Нового года
Москва в конце 2023 года возглавляет топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелёты внутри страны (25,1%).
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Минобороны России: средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, заявили в Минобороны России.
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Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Российские средства ПВО предотвратили атаку украинских дронов на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
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Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.
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Тело пенсионерки обнаружили в одной из московских квартир после пожара
В одной из московских квартир после пожара обнаружили труп женщины в ванной, заявили в столичной прокуратуре.
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Врач Уланкина рассказала, какие привычки поддержат бодрость без энергетиков
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала в беседе с RT, как энергетики влияют на здоровье и какими более безопасными альтернативами можно их заменить.
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Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти
Лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил президента Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.
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Al Jazeera: Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых
Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых, они прибыли на Западный берег реки Иордан.
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Минпромторг Чехии: с октября чешские фирмы начали получать газ из России
Некоторые чешские фирмы с октября начали получать российский газ — импорт из России в октябре составил 1,2% от общего объёма поставок топлива в республику за 2023 год, заявил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела.
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Запущенный с Плесецка военный спутник России вывели на орбиту
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на целевую орбиту, заявили в Минобороны России.
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Вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль
Вторая группа освобождённых заложников прибыла в Израиль, они прошли первичное медицинское обследование, заявили в израильской армии.
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Ульянов: «евротройка» и США блокируют любые усилия по восстановлению СВПД
«Евротройка» и США блокируют усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Мэр Львова Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду»
Мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».
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В ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии пострадало восемь человек
В результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Кавказ» в Ингушетии пострадали трое взрослых и пятеро детей, сообщило МВД по Ингушетии.
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Абаскаль: Зобнин на днях начнёт тренироваться в общей группе
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что восстановление полузащитника Романа Зобнина проходит согласно запланированному графику.
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Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из Грозного в зону СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из аэропорта Грозного в зону спецоперации на Украине.
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Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке к Всемирным играм дружбы
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению в 2024 году международных соревнований Всемирные игры дружбы.
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В Лондоне задержали 18 участников демонстраций в поддержку Палестины
Лондонская полиция задержала 18 участников пропалестинского митинга, следует из заявления Скотленд-Ярда.
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Мостовой: Карраскаль вышел на замену и сделал игру «Динамо» с ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не ожидал, что «Динамо» сможет отыграть два мяча и победить ЦСКА в столичном дерби в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.
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Полиция накажет родителей подростков, сломавших остановку в Балакове
Правоохранители привлекут к административной ответственности родителей двух подростков после того, как они разбили остановочный павильон в Балакове Саратовской области.
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ВФЛА продолжит приглашать на свои турниры атлетов из других видов спорта
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов сообщил о намерении и дальше проводить турниры, для участия в которых будут приглашаться атлеты из других видов спорта.
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Абаскаль — о снежном матче с «Балтикой»: теперь я увидел, что такое футбол в России
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что пережил потрясающие ощущения во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде с «Балтикой».
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«СТРАНА.ua»: в Киевской области раздались взрывы
В Киевской области раздались взрывы, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
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Брянские спасатели вытащили из реки попавших под лёд байдарочников
Сотрудники МЧС вытащили из реки Десны двух мужчин, которые перевернулись на байдарке во время сплава, в Брянской области, говорится в сообщении МЧС России.
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15-летний форвард «Милана» Камарда стал самым молодым дебютантом Серии А
Нападающий «Милана» Франческо Камарда стал самым молодым дебютантом чемпионата Италии по футболу.
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«Зеркало недели»: в Черкассах слышны взрывы
В украинском городе Черкассы слышны звуки взрывов.
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В «Динамо» допустили, что Даса не сыграет до конца года из-за травмы
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что защитник Эли Даса выбыл из-за травмы до конца года.
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На Украине сообщили о проблемах с поставкой топлива из-за блокады на границе
Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире новостного телемарафона заявил о перебоях с поставками топлива на фоне перекрытия границы с Польшей.
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Степанова и Букин рассказали, что в ритм-танце у них получилось практически всё
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин считают, что почти идеально выступили в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
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ВКС России запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк
ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк в интересах российского Минобороны.
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Агроном «Ростех Арены» — о поле в игре со «Спартаком»: справились как могли
Агроном «Ростех Арены» Александра Воробей призналась, что работникам технических служб не удалось полностью решить проблему с полем во время снегопада на матче 16-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Спартак».
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В ЦАХАЛ получили данные о передвижении заложников к границе с Египтом
Армия Израиля получила от Красного Креста информацию о том, что вторая группа заложников, освобождённых ХАМАС, движется в сторону КПП «Рафах».
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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту очередную группу заложников
Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семерых иностранцев.
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Пушилин: 12-летний мальчик пострадал из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ
Мальчик 2012 года рождения пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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Военная хроника сообщила о ракетном ударе в Полтавской области Украины
Военная хроника заявила о ракетном ударе по объектам ВСУ в Полтавской области Украины.
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РФС планирует пригласить белорусского судью Кульбакова для работы на матчах РПЛ
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не исключил, что для работы на матчах национального чемпионата будет приглашён арбитр из Белоруссии Алексей Кульбаков.
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Премьер Баварии Зёдер: Германия находится в серьёзном государственном кризисе
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что на сегодняшний день Германия находится в тяжёлом государственном кризисе в связи с бюджетными проблемами.