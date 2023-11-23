Риттер: «момент упущен» — теперь Украина будет подписывать не мирное соглашение, а собственную капитуляцию

Россия не собирается вести переговоры с Украиной — момент упущен, заявил бывший морпех США Скотт Риттер в интервью Redacted. «По велению Запада» Киев отказывался от выгодных условий переговоров на протяжении всего конфликта — а сейчас России это уже не интересно. По мнению экс-военного, теперь у Украины и её союзников нет иного выбора, кроме как признать поражение и принять требования России.

Скотт, вы предсказывали это, вы говорили, что эта война закончилась уже несколько месяцев назад. Так что на данном этапе остались только драки и слёзы. И это, похоже, действительно так. Считаете ли вы, что сейчас наступил момент, когда НАТО стало настаивать на заключении мирного соглашения? Сядут ли украинцы за стол переговоров?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Стоит обратить внимание на то, что Запад действительно начал оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на переговоры по этому конфликту. Но нигде не слышно слова «Россия», кроме как в признании того, что Россия победила.

Россия не собирается вести переговоры. Я не знаю, чего ожидает Запад. Время для переговоров прошло, русские об этом заявили. Россия держала дверь для переговоров открытой всю осень прошлого года, всю весну этого года и даже в начале лета. Но Запад совершил куда большую глупость, бросив миллиарды долларов на поддержку этого контрнаступления, которое так дорого обошлось Украине.

Но это дорого обошлось и России. Люди не понимают, что в то время, как русские говорят о 90 тысячах потерь со стороны Украины, Владимир Путин заявил о соотношении 10 к 1. Это означает девять тысяч жертв со стороны России. Девять тысяч.

И это только за время контрнаступления?

СКОТТ РИТТЕР: Да, речь сейчас идёт не о всей войне, которая, по некоторым оценкам, унесла жизни от 30 до 40 тысяч россиян. Может быть, там и 100 тысяч потерь в целом. Но Россия не собирается обесценивать жизни, принесённые в жертву этими солдатами, идя на переговоры с Украиной. Переговоров не будет. Я всегда об этом говорил. Будет нечто похожее на историю с линкором «Миссури». Украине будет предоставлена возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены её требования — не просьбы, а именно требования.

И Россия будет очень благоразумной. Люди говорят: с чего вы взяли? Достаточно посмотреть на то соглашение, к которому они пришли в марте 2022 года, которое, кстати, могло бы остановить эту войну, которое могло бы закончить её ещё в апреле. 400 тысяч украинских военных были бы сегодня живы. 20 миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Сохранились бы школы, в которые дети ходили бы учиться. И экономика могла бы функционировать. Но нет, Украина отказалась от всего этого по велению Запада. Россия больше никогда не предложит таких условий.

Так что, да, здорово, что Запад пришёл к осознанию того, что он проиграл. Но они принесли Украину в жертву. Они использовали Украину как инструмент. А теперь, когда этот инструмент Западу больше не нужен, они стремятся избавиться от него удобным для себя способом.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.