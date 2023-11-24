Globe and Mail: Украина в тупике, а Зеленский выглядит всё более одиноким

Израильско-палестинский конфликт высасывает весь геополитический кислород, констатирует издание The Globe and Mail, и это очередной очень негативный факт для Зеленского. Кроме того, его неоспоримое лидерство ставится под сомнение в рядах его же команды. От Украины начинают уставать, и даже Польша, давний враг России, отвернулась от Киева. В таких условиях невозможно игнорировать то, что Украина оказалась в тупике.

На днях глава Минобороны США Ллойд Остин совершил поездку в Киев, целью которой было показать, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину. Однако на фоне серьёзных проблем с выделением военной помощи, препятствий в конгрессе США и общей «усталости от Украины», такие заявления звучат неубедительно, пишет издание The Globe and Mail.

После 7 октября война на Ближнем Востоке монополизировала внимание мировых СМИ и Украина перестала быть столь интересна. Как отмечает издание, израильско-палестинский конфликт высасывает весь геополитический кислород — и это очередной очень негативный факт для Зеленского.

Помимо этого, в копилке неприятностей Зеленского уже есть провал долгожданного контрнаступления. Кроме того, его некогда неоспоримое лидерство теперь ставится под сомнение в рядах его же команды. И, наконец, даже Польша, давний враг России, отвернулась от Киева.

А ведь ещё совсем недавно западные лидеры соглашались с заверениями Зеленского о том, что Украина обязательно одолеет Россию. Теперь, похоже, терпение Запада на исходе, констатирует GM. Американские чиновники не спешат одобрять очередной пакет помощи в размере $61 млрд, поскольку очевидно, что перспектив для успеха у Украины не наблюдается, а спонсировать многолетний тупиковый конфликт они не хотят.

Израиль же, напротив, пользуется поддержкой обеих американских партий, поэтому можно не сомневаться, что военная помощь Тель-Авиву получит одобрение конгресса в ближайшее время, пишет издание. На этом фоне судьба Украины становится всё менее определённой.

По мнению GM, положение Зеленского также омрачается перспективой того, что Дональд Трамп станет официальным кандидатом в президенты от республиканцев. Сообщается, что многие эксперты призывают Зеленского как можно скорее договориться о прекращении огня, пока у него окончательно не выбило почву из-под ног возвращение Трампа в Белый дом.

В пример издание приводит недавнюю статью в Foreign Affairs за авторством американских чиновников Ричарда Хаасса и Чарльза Капчана: «Соединённые Штаты должны начать консультации с Украиной и её европейскими партнёрами по стратегии, основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключить свой военный акцент с нападения на оборону».

Как сообщает GM, весной Хаасс и Капчан были в числе группы правительства США на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, целью которой было «прощупать, где могут быть возможности для будущих переговоров». По мнению издания, их последняя статья явилась результатом таких консультаций и показывает, что даже в Вашингтоне есть целевая аудитория для подобной информации.

Хаасс и Капчан также пишут, что этот конфликт превратился для Украины в войну, «в которой невозможно победить, а также в войну, которая со временем рискует потерять поддержку Запада».

GM подчёркивает, что многие западные официальные лица говорят то же самое за закрытыми дверьми. Поэтому неудивительно, что Зеленский всё больше обеспокоен своим положением. На прошлой неделе во время визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона он жаловался на то, что внимание мира переключилось с Украины на Газу.

Ставки на Украине по-прежнему очень высоки. Однако уже невозможно игнорировать тот факт, что Киев оказался в тупиковой ситуации. А учитывая, что президентская кампания в США уже вовсю набирает обороты, Зеленский выглядит всё более одиноким, констатирует издание.