Times: США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с Россией

Вашингтон и Берлин добиваются от Владимира Зеленского начала мирных переговоров с Россией, сообщает The Times. Основные поставщики военной помощи Украине надеются подтолкнуть Киев прийти к мысли, «что так дальше продолжаться не может», передавая только то вооружение, которое позволит удерживать нынешнюю линию фронта.

США и Германия намерены вынудить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, снабжая Украину именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна только удерживать нынешнюю линию фронта, пишет The Times.

По данным издания, крупнейшие члены НАТО и основные поставщики военной помощи Киеву намеренно ограничивают поставки оружия, чтобы дать понять Зеленскому, что конфликт «заморожен». Провал контрнаступления ВСУ, несмотря на масштабную западную помощь вооружением и боеприпасами, в том числе танками Leopard 2, заставил союзников Украины опасаться, что конфликт может перерасти в продолжительную борьбу на истощение.

На этой неделе представительство США при НАТО заявило на платформе X, ранее называвшейся Twitter, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, чтобы «он занимал максимально сильную позицию за столом переговоров, когда придёт время» для переговоров. Там добавили, что Белый дом «сосредоточен на создании условий для справедливого, прочного и устойчивого мира».

Эти заявления подкрепили версию о том, что союзники Киева ищут способ прекратить боевые действия на фоне «усталости от войны», экономических проблем и опасений по поводу истощения собственных вооружённых сил. На этом фоне обратили внимание и на признание того, что Евросоюз не сможет выполнить обещанную цель поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года и на решительный отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты дальнего действия Taurus.

Источник в правительстве Германии сообщил немецким средствам массовой информации, что теперь цель состоит в том, чтобы поставить Украину в «стратегически выгодную переговорную позицию», с которой она могла бы начать переговоры с Россией о своём «суверенитете и территориальной целостности». По его словам, по этому вопросу консультируются Вашингтон и Берлин. Они рассчитывают, что Зеленский сам придёт к выводу, что «так продолжаться не может», и обратится к украинцам, объяснив, что пришло время сесть за стол переговоров.

«Чего Берлин и Вашингтон хотят как альтернативы переговоров, так это замороженного конфликта без соглашения между его сторонами», — приводит The Times слова источника в правительственных кругах.