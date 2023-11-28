WION: США хотят дать Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам

Белый дом направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории вооружения и боеприпасов из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху. Такое предложение также позволит выйти за рамки очерченного бюджета и пополнить оружейные склады США в этой стране, передаёт WION.
ВЕДУЩАЯ WION: Пока США продолжают переговоры со своими региональными партнёрами о продлении перемирия в секторе Газа, правительство страны также расширяет военную помощь Израилю. Белый дом потребовал снять ограничения на все категории вооружения и боеприпасов, чтобы правительство Нетаньяху смогло воспользоваться запасами американского оружия, которые хранятся в самом Израиле.
Меры по снятию ограничений были включены в запрос о дополнительном бюджете, который Белый дом направил в сенат 20 октября. В нём предлагается разрешить передачу всех категорий оборонительных средств из американских запасов в Израиле, которые Пентагон организовал для использования в региональных конфликтах.
В Израиле находится крупнейший резерв среди всех оружейных складов США. Он был создан в 1980-х годах на случай любых региональных конфликтов. Его применение в целях безопасности жёстко регламентируется в соответствии с обстоятельствами. Согласно требованиям, Израиль сможет воспользоваться запасами и купить оружие по низкой цене, если прибегнет к субсидиям американской военной помощи.
Для пополнения запасов вооружения в Израиле правительство США может потратить лишь 200 миллионов долларов за налоговой период — примерно половину всей суммы, выделенной на все американские оружейные склады по всему миру. Белый дом, однако, заявил, что такой запрос отменит лимит отчислений из бюджета США на запасы в Израиле, что позволит их использовать и пополнять.
Главы МИД стран Прибалтики вместе отказались приезжать на во встречу Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье. Причиной бойкота является присутствие там российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов.
Почётный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение относительно слов олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных стартов.
Компания «Газпром» по итогам заседания совета директоров опубликовала сообщение по поводу перспектив отрасли сланцевого газа и СПГ в мире, в котором указала на то, что Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель и член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отреагировали в беседе с RT на планы властей Украины вернуть «исторические» названия городам на полуострове.