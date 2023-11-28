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WION: США хотят дать Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам

Материал представлен в переводе ИноТВ
Белый дом направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории вооружения и боеприпасов из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху. Такое предложение также позволит выйти за рамки очерченного бюджета и пополнить оружейные склады США в этой стране, передаёт WION.

ВЕДУЩАЯ WION: Пока США продолжают переговоры со своими региональными партнёрами о продлении перемирия в секторе Газа, правительство страны также расширяет военную помощь Израилю. Белый дом потребовал снять ограничения на все категории вооружения и боеприпасов, чтобы правительство Нетаньяху смогло воспользоваться запасами американского оружия, которые хранятся в самом Израиле.

Меры по снятию ограничений были включены в запрос о дополнительном бюджете, который Белый дом направил в сенат 20 октября. В нём предлагается разрешить передачу всех категорий оборонительных средств из американских запасов в Израиле, которые Пентагон организовал для использования в региональных конфликтах.
 
В Израиле находится крупнейший резерв среди всех оружейных складов США. Он был создан в 1980-х годах на случай любых региональных конфликтов. Его применение в целях безопасности жёстко регламентируется в соответствии с обстоятельствами. Согласно требованиям, Израиль сможет воспользоваться запасами и купить оружие по низкой цене, если прибегнет к субсидиям американской военной помощи.
 
Для пополнения запасов вооружения в Израиле правительство США может потратить лишь 200 миллионов долларов за налоговой период примерно половину всей суммы, выделенной на все американские оружейные склады по всему миру. Белый дом, однако, заявил, что такой запрос отменит лимит отчислений из бюджета США на запасы в Израиле, что позволит их использовать и пополнять.
 
Дата выхода в эфир 27 ноября 2023 года.
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источник
WION Индия Азия
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