WION: США хотят дать Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам

Белый дом направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории вооружения и боеприпасов из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху. Такое предложение также позволит выйти за рамки очерченного бюджета и пополнить оружейные склады США в этой стране, передаёт WION.

ВЕДУЩАЯ WION: Пока США продолжают переговоры со своими региональными партнёрами о продлении перемирия в секторе Газа, правительство страны также расширяет военную помощь Израилю. Белый дом потребовал снять ограничения на все категории вооружения и боеприпасов, чтобы правительство Нетаньяху смогло воспользоваться запасами американского оружия, которые хранятся в самом Израиле.

Меры по снятию ограничений были включены в запрос о дополнительном бюджете, который Белый дом направил в сенат 20 октября. В нём предлагается разрешить передачу всех категорий оборонительных средств из американских запасов в Израиле, которые Пентагон организовал для использования в региональных конфликтах.

В Израиле находится крупнейший резерв среди всех оружейных складов США. Он был создан в 1980-х годах на случай любых региональных конфликтов. Его применение в целях безопасности жёстко регламентируется в соответствии с обстоятельствами. Согласно требованиям, Израиль сможет воспользоваться запасами и купить оружие по низкой цене, если прибегнет к субсидиям американской военной помощи.

Для пополнения запасов вооружения в Израиле правительство США может потратить лишь 200 миллионов долларов за налоговой период — примерно половину всей суммы, выделенной на все американские оружейные склады по всему миру. Белый дом, однако, заявил, что такой запрос отменит лимит отчислений из бюджета США на запасы в Израиле, что позволит их использовать и пополнять.