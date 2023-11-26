NBC: власти США расстроились, что ХАМАС не отпустил ни одного американца

ХАМАС и Израиль уже осуществили два обмена заложников на палестинских заключённых. Но, несмотря на активное участие в переговорах и оптимизм Джо Байдена, Вашингтону пока не удалось добиться освобождения собственных граждан, которые удерживаются в Газе, сообщает NBC.

Президент Байден помог вернуть сегодняшний обмен (заложниками и заключёнными между ХАМАС и Израилем. — ИноТВ) в нужное русло. Но возникли новые вопросы о том, почему не был освобождён ни один американец? Келли О'Доннелл сопровождает президента в Нантакете, штат Массачусетс. Келли, Байден назвал какие-либо сроки освобождения американцев?

КЕЛЛИ О'ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC: Хосе, он излучает оптимизм. Но учитывая, что при двух передачах заложников ХАМАС среди них отсутствовали американцы, американские чиновники говорят нам, что они разочарованы, но сохраняют надежду. Вместе с тем они не уверены, что вскоре ситуация может измениться и две женщины и четырёхлетняя девочка с гражданством США окажутся на свободе.

Перед походом в церковь президент гулял по Нантакету. Его спросили о статусе заложников, и он сказал: «Надеюсь, вы скоро что-нибудь увидите». Кроме того, сегодня рано утром при первых признаках задержки президент провёл несколько телефонных переговоров. Он беседовал с премьер-министром и эмиром Катара, рассказывая о препятствиях в этом процессе и призывая все стороны вернуться на правильный путь.

Хосе?

Дата публикации 26 ноября 2023 года.