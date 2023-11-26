NBC: власти США расстроились, что ХАМАС не отпустил ни одного американца

21:29
Генменеджер «Коламбуса» подтвердил, что Воронков тоскует по России
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что российский форвард Дмитрий Воронков скучает по родине.
21:19
В Белом доме заявили о критическом моменте финансовой поддержки Украины
Финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент в связи с отсутствием гибкости в вопросе объёма пакетов помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
21:12
Агент Кучаева рассказал о состоянии переговоров по новому контракту с ЦСКА
Александр Клюев, агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался о переговорах по новому контракту с армейским клубом.
21:10
Министр обороны: после паузы Израиль будет вести бои по всему сектору Газа
Войска Израиля после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа возобновят бои с большей интенсивностью и будут действовать на всей территории анклава, предупредил израильский министр обороны Йоав Галант.
21:00
Представительство России: в Газе наблюдается дефицит воды и еды
Пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова сообщила, что на территории сектора Газа зафиксировано затишье, однако не хватает воды и еды.
20:57
Шевченко: цель — стать первым в мире, но в данный момент рассчитывать на это сложно
Российский теннисист Александр Шевченко высказался о своей цели на следующий сезон.
20:53
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка.
20:51
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 5%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 5%, до $500 за 1 тыс. куб. м.
20:51
Получение биометрического загранпаспорта подорожает с 1 июля 2024 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля будущего года.
20:49
В «Реал Сосьедад» заявили, что будущее Захаряна в клубе будет ярким
В пресс‑службе «Реал Сосьедад» высказались о будущем российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе.
20:42
Остойич: для Сербии выйти на Евро — большое достижение
Защитник и капитан «Балтики» Иван Остойич высказался о выходе сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.
20:38
Верховный суд ЛНР вынес заочный приговор командиру батареи ВСУ
Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 16 годам лишения свободы командира миномётной батареи старшего лейтенанта Нура Юнеса за обстрел жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
20:34
Путин подписал закон о повышении акцизных ставок на вино и шампанское
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий акцизные ставки на вино и шампанское втрое с 1 мая 2024 года.
20:33
Агузаров: думаю, в ближайшее время Черчесов вернётся к работе
Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, сообщил, что его клиент может вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.
20:32
Путин разрешил «ПромАвтоКонсалту» купить бизнес Schaeffler
Российский президент Владимир Путин одобрил ООО «ПромАвтоКонсалт» приобретение российского бизнеса немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler.
20:25
Боррель: бессмысленно отправлять еду тому, кого убьют на следующий день
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить. Так он прокомментировал обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
20:25
Постпред КНДР в ООН: действия США побудили Пхеньян запустить спутник
Запуск КНДР разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонниками.
20:19
Синоптик Леус предупредил о гололедице в Москве 28 ноября
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что во вторник, 28 ноября, в Москве ожидается гололедица.
20:19
Треть россиян назвали себя трудоголиками
Новое исследование показало, что 29% россиян считают себя трудоголиками.
20:18
Терапевт Мифтахова заявила о важности постельного режима при ОРВИ
Врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова рекомендовала не пренебрегать постельным режимом во время простуды или ОРВИ.
20:17
Реабилитолог Смирнова рассказала, как предотвратить рецидив травмы
Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту Надежда Смирнова рассказала, как избежать рецидива травмы.
20:17
Рябков: Россия работает над освобождением всех удерживаемых ХАМАС россиян
Россия работает над освобождением всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС россиян.
20:13
Кириенко: матчевая встреча «Динамо» — ЦСКА является классикой российского спорта
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о встрече обществ ЦСКА и «Динамо».
20:11
Рябков: Лавров не будет проводить встречу с Блинкеном в Северной Македонии
Глава МИД России Сергей Лавров не будет проводить встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ в Северной Македонии.
20:11
В Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней
Обвиняемых в похищении 16-летней девушки из Орловской области арестовали до 21 января.
20:04
Дуда привёл к присяге Моравецкого в качестве премьер-министра Польши
Президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге Матеуша Моравецкого в качестве премьер-министра страны, церемония проходила в президентском дворце.
20:00
В Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов из-за непогоды
В связи со сложными метеоусловиями в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы были перенаправлены 13 рейсов, заявили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).
19:54
UniCredit исключён из перечня глобальных системно значимых банков
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) решил исключить из списка глобальных системно значимых банков итальянский UniCredit.
19:54
«Спартак» обыграл «Автомобилист» и возглавил таблицу в Западной конференции КХЛ
«Спартак» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:50
Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по поездкам в снегопад
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий дал рекомендации автолюбителям по поездкам в снегопад.
19:50
Терапевт Лапа посоветовала не гулять в мороз в осенней обуви
Врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала не выходить гулять в мороз в осенней обуви.
19:50
В Челябинске произошло возгорание трансформатора
Возгорание трансформатора произошло в Челябинске.
19:49
Врач Кашух рассказала о последствиях разгрузочных дней
Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух высказалась о методе разгрузочных дней и назвала последствия применения этой практики.
19:49
Путин разрешил «ПСК — Новые решения» покупку российских активов Caterpillar
Российский лидер Владимир Путин разрешил ООО «ПСК — Новые решения» купить российские активы американской компании Caterpillar.
19:48
Диетолог Рогожина дала советы по питанию в Новый год
Эксперт проекта «Серебряный город», врач-диетолог и специалист по ЛФК Лариса Рогожина дала рекомендации по питанию в новогодние праздники.
19:46
Агент Сулейманова: с приходом Шапи «Арис» стал набирать
Алан Агузаров, агент нападающего «Ариса» Магомеда‑Шапи Сулейманова, рассказал, что его клиента всё устраивает в клубе.
19:45
В Госдуму внесли проект о выплате 15 тысяч рублей родителям к учебному году
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает право родителей на получение ежегодной выплаты в размере 15 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет к началу школьного учебного года.
19:42
Иван Чебесков назначен замминистра финансов России
Директор департамента Минфина Иван Чебесков назначен замминистра финансов России.
19:40
В анализах двухлетней госпитализированной девочки из Подмосковья нашли метадон
В Подмосковье в больницу попала двухлетняя девочка в состоянии комы. В анализах ребёнка врачи обнаружили наркотическое средство метадон. Прокуратура начала проверку инцидента.
19:37
В Ялте введён режим ЧС
Режим ЧС ввели в Ялте, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
19:37
Число самозанятых в Астраханской области достигло 52 тысяч
В Астраханской области зарегистрировано 52 тыс. самозанятых, что на 44% больше, чем годом ранее. Особый налоговый режим для данной категории ввели три года назад.
19:35
Пономарёв — о формате Кубка России по футболу: нигде в мире нет такого безобразия
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил новый формат Кубка России.
19:33
Замглавы МИД России: укрепление отношений с Пекином отвечает интересам Москвы
Укрепление отношений с Китаем отвечает интересам России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения».
19:33
Спасатель Мудров посоветовал лыжникам соблюдать меры предосторожности у водоёмов
Начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Москве Дмитрий Мудров рассказал о мерах предосторожности, которые стоит соблюдать лыжникам, катающимся рядом с водоёмами.
19:31
Шмыгаль: Европейский инвестиционный банк собрал для Киева более €7,5 млрд
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Киева свыше €7,5 млрд для финансирования проектов восстановления.
19:27
Семшов: Кордобе надо было контролировать себя, он подвёл «Краснодар»
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после завершения матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
19:24
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом из-за погодных условий.
19:18
Перемирие в секторе Газа продлили ещё на два дня
Перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено ещё на два дня. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Катара.
19:18
В Самаре нашли пропавших мальчиков-близнецов 2011 года рождения
Полицейские нашли мальчиков-близнецов 2011 года рождения в Самаре.
19:17
Махачкалинское «Динамо» проиграло «Торпедо» в матче Первой лиги
Махачкалинское «Динамо» уступило «Торпедо» в матче 20-го тура Первой лиги.