WP: позиция США по палестино-израильскому конфликту отвернула от страны весь арабский мир

США сдают позиции на Ближнем Востоке, уступая их Китаю, из-за позиции администрации президента Джо Байдена по конфликту Израиля и ХАМАС, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, в социальных сетях, в общественных заведениях и почти в каждом региональном издании арабский мир выражает «смесь отчаяния и ярости из-за американской реакции на страдания палестинцев».

Пока ливанские СМИ накладывают лицо президента США Джо Байдена на фотографии палестинских детей под заголовками «Западный геноцид», в Египте некогда оживлённые торговые точки Starbucks, McDonald's и других американских брендов пустуют, а в Бейруте и Тунисе протестующие идут маршем к дипломатическим представительствам США, сжигая американские флаги.

Как сообщает The Washington Post, на всём Ближнем Востоке преобладает мнение, что, хотя боевые действия в Газе ведёт Израиль, это американская война. Жители стран региона считают, что без дипломатического прикрытия и военной поддержки со стороны США Израиль не смог бы провести масштабную операцию с целью искоренить все силы палестинского движения ХАМАС.

Международные правозащитные организации назвали ответ Израиля на нападение ХАМАС непропорциональным, предостерегая страну от совершения военных преступлений. Израиль все обвинения в свой адрес отвергает. В арабских странах, где солидарность с делом освобождения Палестины сохраняется десятилетиями, миллионы людей считают, что наблюдают, как единственная сила, достаточно могущественная, чтобы остановить «кровопролитие в Газе», вместо этого защищает его. Они приветствуют паузу в боевых действиях, которую поддержали США, но отмечают, что она не соответствует призывам к Вашингтону поддержать более длительное перемирие.

В социальных сетях, в общественных заведениях и почти в каждом региональном издании арабы выражают «смесь отчаяния и ярости из-за американской реакции на страдания палестинцев».

«В очень важный момент истории, когда принципы были подвергнуты испытанию, они подвели мир», — отмечает доцент кафедры политологии Американского университета в Каире Ноха Бакр. В целом политические аналитики на Ближнем Востоке называют позицию Вашингтона безрассудной, предупреждая, что она не учитывает долгосрочные дипломатические последствия и последствия для безопасности и экономики региона. Более того, многие указывают на двойные стандарты Белого дома в подходе к конфликту на Украине и к конфликту в Газе.

В социальных сетях, в общественных заведениях и почти в каждом региональном издании арабы выражают «смесь отчаяния и ярости из-за американской реакции на страдания палестинцев». И это чувство усилилось во вторник, когда Белый дом опубликовал заявление о сделке по освобождению заложников в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение некоторых палестинских заключённых, но не не упомянул о числе погибших палестинцев. По данным представителей здравоохранения Газы, погибли около 13 300 человек.

Гнев арабского мира вновь выплеснулся в соцсетях. Пользователи платформы X, ранее называвшейся Twitter, указали на то, что наследие президента Байдена на Ближнем Востоке будет «пропитано кровью». Объектами гнева на улицах с начала войны стали американские бренды, появились даже приложения, позволяющие узнать, включён ли конкретный бренд в список бойкотируемых, наряду с Pizza Hut и Pepsi, например. Как правило, бренды добавляют в список за произраильские заявления или из-за идеи о том, что доходы облагаются налогом и, следовательно, идут на финансирование американских военных поставок Израилю.

Некоторые сторонники бойкота заходят ещё дальше, призывая подвергать публичному унижению тех, кто к бойкоту не присоединился. «Если вы проходите мимо Starbucks, проверьте, нет ли внутри предателей. Пристально смотрите на них, чтобы они почувствовали вину», — призывают некоторые пользователи в соцсетях.

Привлечь клиентов ресторанам McDonald's в Египте не помогают даже флаги Палестины и обещания пожертвовать часть средств сектору Газа. В ноябре Федерация торговых палат Египта опубликовала заявление, в котором призвала «лояльный народ Египта не следовать призывам к бойкоту», предупредив, что он нанесёт ущерб экономике страны и повлияет «на зарплаты десятков тысяч египтян, которые работают в этих компаниях». Но даже это не помогло.

Всё это не может не отразиться на положении Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, после того, что многие в регионе увидели в политике бывшего президента Дональда Трампа неприкрытую ксенофобию, избрание Байдена было воспринято как своего рода «перезагрузка». Теперь многие считают, что Байден «ничем не отличается от Трампа».

Как предупреждает The Washington Post, позиция Белого дома может поставить под угрозу стабильность некоторых наиболее надёжных арабских союзников Вашингтона. Такие страны, как Иордания, Египет и Саудовская Аравия, оказались между молотой и наковальней, разрываясь между необходимостью защищать свои общие с Соединёнными Штатами интересы и народным гневом, который только возрастает по мере продолжения войны. Кроме того, позиция администрации президента Джо Байдена уже провоцирует атаки боевиков на американские объекты на Ближнем Востоке.

Война также привела к заморозке процесса нормализации отношений между Израилем и государствами Персидского залива, которая является наглядным примером политики США в регионе. Вместо того чтобы положиться на Соединённые Штаты, на этой неделе делегация министров иностранных дел арабских стран для переговоров о том, как разрешить кризис в Газе, отправилась в Китай.