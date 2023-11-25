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Fox News: велик риск ошибиться — эксперты США раскритиковали использование искусственного интеллекта в вооружённых конфликтах

Материал представлен в переводе ИноТВ
Израильские военные пользуются ИИ на поле боя в борьбе с ХАМАС, сообщает Fox News. Последние два года они вкладывали огромные деньги в развитие ИИ-технологий специально для своих военных. Некоторые эксперты считают, что это переходит черту, которую людям переходить не стоит. Они признают наличие этической проблемы, но понимают, что ИИ с поля боя уже никуда не уйдёт.
Искусственный интеллект на поле боя. Израильские военные пользуются ИИ на протяжении всего противостояния с террористической организацией ХАМАС, тем самым вызвав дискуссию об этичности использования этой технологии в военных действиях. 
 
С нами Дуглас Кеннеди, чтобы посмотреть на этот вопрос с обеих сторон. Дуглас, о чём речь?
 
ДУГЛАС КЕННЕДИ, корреспондент: Да, Джон, в последнее время мы наблюдаем, как ИИ пишет рефераты, меняет видео  теперь он ведёт войну. 
 
То есть это по-настоящему поворотный момент в истории? 
 
МЭТТ МАККИННИС, Институт изучения войны: Да, мы никогда не видели такого ускорения поиска цели, отслеживания. 
 
Искусственный интеллект впервые оказался на поле боя в серьёзной войне. Он изменит то, как люди воюют друг с другом. К лучшему или к худшему. Мэтт Маккиннис из Института изучения войны, он специализируется на Ближнем Востоке и конфликтах будущего. 
 
Последние два года он наблюдал, как Израиль вкладывал огромные деньги в программу ИИ, созданную специально для его военных. 
 
Итак, Израиль называет это Fire Factory (фабрика пожара. — ИноТВ), и она создана для обработки огромного количества информации, чтобы они могли действовать быстрее и эффективнее?
 
МЭТТ МАККИННИС: Да, Fire Factory стало центральной составляющей прорыва армии обороны Израиля в области искусственного интеллекта для военных операций. Они загружают разведданные из открытых источников, из средств связи, со спутников, с камер наружного наблюдения, от ребят на местах, чтобы объединить это всё для принятия очень быстрых решений в войне. 
 
Fire Factory также анализирует данные, чтобы выбрать цели для смертоносного оружия. Израиль уверяет, что окончательное решение остаётся за командирами. Но некоторые считают это прорывом в области технологий, переходящим черту, которую людям переходить не стоит. 
 
МАКС ТЭГМАРК, президент Института Future of Life: Решения о жизни и смерти должны приниматься только людьми. 
 
Макс Тэгмарк — президент института Future of Life, который выступает против любого ИИ в  автономном оружии. 
 
МАКС ТЭГМАРК: Машины могут ошибаться, им не хватает содержания и человеческих ценностей, которые должны учитываться при принятии таких решений. 
 
Маккиннис признаёт наличие этической проблемы, но заявляет, что боевые действия с помощью ИИ уже никуда не уйдут. Сегодня, по его словам, мы смотрим на Израиль, а завтра — на Китай. 
 
Китай, по сути, выстроил своё военное будущее вокруг ИИ. 
 
МЭТТ МАККИННИС: Си Цзиньпинь поставил ИИ в центр своей модернизации китайских вооружённых сил. Он хочет быть быстрее и умнее, чем Соединённые Штаты. 
 
ДУГЛАС КЕННЕДИ: И Соединённые Штаты, говорит он, должны быть готовы защищаться для будущего ИИ. Вам слово, Дэйна и Джон. 
 
Всё движется очень-очень быстро. Это был Дуглас Кеннеди с подробностями. Дуглас, спасибо! 
 
Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года. 
 
 
 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Fox News США Северная Америка
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