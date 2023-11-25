Fox News: велик риск ошибиться — эксперты США раскритиковали использование искусственного интеллекта в вооружённых конфликтах

Израильские военные пользуются ИИ на поле боя в борьбе с ХАМАС, сообщает Fox News. Последние два года они вкладывали огромные деньги в развитие ИИ-технологий специально для своих военных. Некоторые эксперты считают, что это переходит черту, которую людям переходить не стоит. Они признают наличие этической проблемы, но понимают, что ИИ с поля боя уже никуда не уйдёт.

Искусственный интеллект на поле боя. Израильские военные пользуются ИИ на протяжении всего противостояния с террористической организацией ХАМАС, тем самым вызвав дискуссию об этичности использования этой технологии в военных действиях.

С нами Дуглас Кеннеди, чтобы посмотреть на этот вопрос с обеих сторон. Дуглас, о чём речь?

ДУГЛАС КЕННЕДИ, корреспондент: Да, Джон, в последнее время мы наблюдаем, как ИИ пишет рефераты, меняет видео — теперь он ведёт войну.

То есть это по-настоящему поворотный момент в истории?

МЭТТ МАККИННИС, Институт изучения войны: Да, мы никогда не видели такого ускорения поиска цели, отслеживания.

Искусственный интеллект впервые оказался на поле боя в серьёзной войне. Он изменит то, как люди воюют друг с другом. К лучшему или к худшему. Мэтт Маккиннис из Института изучения войны, он специализируется на Ближнем Востоке и конфликтах будущего.

Последние два года он наблюдал, как Израиль вкладывал огромные деньги в программу ИИ, созданную специально для его военных.

Итак, Израиль называет это Fire Factory (фабрика пожара. — ИноТВ), и она создана для обработки огромного количества информации, чтобы они могли действовать быстрее и эффективнее?

МЭТТ МАККИННИС: Да, Fire Factory стало центральной составляющей прорыва армии обороны Израиля в области искусственного интеллекта для военных операций. Они загружают разведданные из открытых источников, из средств связи, со спутников, с камер наружного наблюдения, от ребят на местах, чтобы объединить это всё для принятия очень быстрых решений в войне.

Fire Factory также анализирует данные, чтобы выбрать цели для смертоносного оружия. Израиль уверяет, что окончательное решение остаётся за командирами. Но некоторые считают это прорывом в области технологий, переходящим черту, которую людям переходить не стоит.

МАКС ТЭГМАРК, президент Института Future of Life: Решения о жизни и смерти должны приниматься только людьми.

Макс Тэгмарк — президент института Future of Life, который выступает против любого ИИ в автономном оружии.

МАКС ТЭГМАРК: Машины могут ошибаться, им не хватает содержания и человеческих ценностей, которые должны учитываться при принятии таких решений.

Маккиннис признаёт наличие этической проблемы, но заявляет, что боевые действия с помощью ИИ уже никуда не уйдут. Сегодня, по его словам, мы смотрим на Израиль, а завтра — на Китай.

Китай, по сути, выстроил своё военное будущее вокруг ИИ.

МЭТТ МАККИННИС: Си Цзиньпинь поставил ИИ в центр своей модернизации китайских вооружённых сил. Он хочет быть быстрее и умнее, чем Соединённые Штаты.

ДУГЛАС КЕННЕДИ: И Соединённые Штаты, говорит он, должны быть готовы защищаться для будущего ИИ. Вам слово, Дэйна и Джон.

Всё движется очень-очень быстро. Это был Дуглас Кеннеди с подробностями. Дуглас, спасибо!

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.