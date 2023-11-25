Fox News: велик риск ошибиться — эксперты США раскритиковали использование искусственного интеллекта в вооружённых конфликтах
В аэропортах Москвы задержали и отменили несколько рейсов на фоне попыток атак украинских дронов на столичный регион.
Украина испытывает сложности на границе из-за действий соседей, заявил Владимир Зеленский.
Совет Европы планирует помочь Генпрокуратуре Украины реализовать информационно-коммуникационную стратегию, а также повысить осведомлённость общественности о «военных преступлениях». Для этой цели СЕ наймёт специалиста, который окажет консультационные услуги. С тендером ознакомился RT.
Средства ПВО уничтожили ещё девять украинских дронов над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, заявили в Минобороны России.
Средства ПВО Минобороны России уничтожили ещё два украинских дрона при попытке атаковать Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Врач Елена Зяблова назвала в беседе с RT пять симптомов, при появлении которых лучше срочно обратиться к врачу.
Средства ПВО пресекли ещё одну попытку пролёта беспилотника к Москве, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил губернатор региона Алексей Дюмин.
До конца года на Украине планируют разработать закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования — военкоматов, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.
Доцент департамента частного права НИУ ВШЭ кандидат юридических наук Семён Степанов рассказал в беседе с RT, почему нельзя занижать стоимость квартиры в договоре купли-продажи.
Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
В центре Тель-Авива прошёл митинг с участием десятка тысяч израильтян, требующих освободить всех заложников из сектора Газа, которые 50 дней находятся в плену ХАМАС.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом украинском беспилотнике в Подольске.
Москва в конце 2023 года возглавляет топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелёты внутри страны (25,1%).
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, заявили в Минобороны России.
Российские средства ПВО предотвратили атаку украинских дронов на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.
В одной из московских квартир после пожара обнаружили труп женщины в ванной, заявили в столичной прокуратуре.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала в беседе с RT, как энергетики влияют на здоровье и какими более безопасными альтернативами можно их заменить.
Лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил президента Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.
Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых, они прибыли на Западный берег реки Иордан.
Некоторые чешские фирмы с октября начали получать российский газ — импорт из России в октябре составил 1,2% от общего объёма поставок топлива в республику за 2023 год, заявил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела.
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на целевую орбиту, заявили в Минобороны России.
Вторая группа освобождённых заложников прибыла в Израиль, они прошли первичное медицинское обследование, заявили в израильской армии.
«Евротройка» и США блокируют усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».
В результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Кавказ» в Ингушетии пострадали трое взрослых и пятеро детей, сообщило МВД по Ингушетии.
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что восстановление полузащитника Романа Зобнина проходит согласно запланированному графику.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из аэропорта Грозного в зону спецоперации на Украине.
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению в 2024 году международных соревнований Всемирные игры дружбы.
Лондонская полиция задержала 18 участников пропалестинского митинга, следует из заявления Скотленд-Ярда.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не ожидал, что «Динамо» сможет отыграть два мяча и победить ЦСКА в столичном дерби в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.
Правоохранители привлекут к административной ответственности родителей двух подростков после того, как они разбили остановочный павильон в Балакове Саратовской области.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов сообщил о намерении и дальше проводить турниры, для участия в которых будут приглашаться атлеты из других видов спорта.
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что пережил потрясающие ощущения во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде с «Балтикой».
В Киевской области раздались взрывы, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
Сотрудники МЧС вытащили из реки Десны двух мужчин, которые перевернулись на байдарке во время сплава, в Брянской области, говорится в сообщении МЧС России.
Нападающий «Милана» Франческо Камарда стал самым молодым дебютантом чемпионата Италии по футболу.
В украинском городе Черкассы слышны звуки взрывов.
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что защитник Эли Даса выбыл из-за травмы до конца года.
Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире новостного телемарафона заявил о перебоях с поставками топлива на фоне перекрытия границы с Польшей.
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин считают, что почти идеально выступили в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк в интересах российского Минобороны.
Агроном «Ростех Арены» Александра Воробей призналась, что работникам технических служб не удалось полностью решить проблему с полем во время снегопада на матче 16-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Спартак».
Армия Израиля получила от Красного Креста информацию о том, что вторая группа заложников, освобождённых ХАМАС, движется в сторону КПП «Рафах».
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семерых иностранцев.
Мальчик 2012 года рождения пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Военная хроника заявила о ракетном ударе по объектам ВСУ в Полтавской области Украины.
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не исключил, что для работы на матчах национального чемпионата будет приглашён арбитр из Белоруссии Алексей Кульбаков.