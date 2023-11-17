Economist рассказал о важнейших тенденциях будущего года

Издание The Economist подготовило список тенденций, на которые следует обратить пристальное внимание в следующем году. Среди них — выборы в более чем 70 странах мира, поддержка Украины со стороны ЕС, конфликт на Ближнем Востоке, а также новая холодная война и рост влияния искусственного интеллекта.

Сегодня мир выглядит совершенно иначе по сравнению с тем, каким он был всего год или два назад. Издание The Economist подготовило список тенденций, на которые следует обратить пристальное внимание в следующем году.

Выборы

Выборы, которые будут проходить по всему миру и участие в которых примут больше избирателей, чем когда-либо прежде, позволят оценить состояние демократии в глобальном масштабе. В 2024 году более 70 выборов пройдут в странах, где проживает в общей сложности 4,2 млрд человек, — впервые в истории случится так, что голосовать будет более половины мирового населения.

Выбор Америки, который будет иметь глобальные последствия

Избиратели и суды вынесут свои вердикты Дональду Трампу, чьи шансы на возвращение в Белый дом оцениваются как один к трём. Вполне вероятно, что исход выборов будет зависеть от решения нескольких десятков тысяч избирателей в горстке колеблющихся штатов. Однако последствия этого решения станут по-настоящему глобальными, потому что они повлияют на всё: от климатической политики до оказания военной помощи Украине.





Европа

В связи с предыдущим пунктом, продолжает автор статьи, Европа обязана активизироваться и обеспечить Украину военной и экономической поддержкой, необходимой для ведения борьбы, одновременно подготавливая почву для вступления Киева в Евросоюз. Это будет шагом, который также позволит подстраховаться на тот случай, если Трамп вернётся к власти в Соединённых Штатах и прекратит поддерживать Украину.

Ситуация на Ближнем Востоке

Нападение ХАМАС на Израиль и ответный удар Израиля по сектору Газа радикальным образом изменили обстановку в регионе и поставили крест на идее о том, что мир может и дальше игнорировать тяжёлое положение Палестины. Необходимо внимательно наблюдать за ситуацией в регионе, поскольку она может либо перерасти в более масштабный региональный конфликт или же появится новый шанс на мир.

«Многополярный беспорядок»

План Америки по развороту к Азии, который должен был дать ей возможность сконцентрироваться на обостряющемся соперничестве с Китаем, оказался сорван военными конфликтами на Украине и в секторе Газа. Замороженные конфликты по всему миру постепенно оттаивают, а холодные конфликты разогреваются. Поэтому теперь, когда «однополярный момент» Америки остался в прошлом, мир готовится к росту числа конфликтов.

Вторая холодная война

По мере того как рост Китая замедляется, напряжённость вокруг Тайваня нарастает, а Америка продолжает ограничивать доступ китайцев к передовым технологиям, ужесточается и риторика «новой холодной войны». Однако западные компании, пытающиеся ограничить зависимость своих цепочек поставок от Китая, скоро поймут, что проще сказать, чем сделать. Между тем оба лагеря будут добиваться расположения стран глобального Юга — не в последнюю очередь ради получения доступа к их ресурсам.

Новая энергетическая география

Переход к экологически чистой энергии способствует появлению новых зелёных сверхдержав и перечерчиванию глобальной карты энергетических ресурсов. Литий, медь и никель приобретают всё большее значение, тогда как нефть и газ — вместе с регионами, доминирующими в области их поставок, — теряют его. В результате соперничество за зелёные ресурсы обернётся переменами в геополитике и торговле, порой порождая неожиданных победителей и проигравших.

Экономическая неопределённость

В 2023 году западные экономики продемонстрировали более высокие результаты, чем ожидалось, однако опасность ещё не миновала. Процентные ставки, которые будут дольше держаться на высоком уровне, станут болезненным испытанием и для компаний, и для обычных потребителей, даже если удастся избежать рецессий.

Искусственный интеллект

Бизнес внедряет технологии ИИ, регуляторы пытаются регламентировать его, технические специалисты продолжают его совершенствовать. В следующем году усилятся споры о том, какой подход в регулировании ИИ лучше всего выбрать — и не являются ли аргументы об экзистенциальной угрозе, исходящей от ИИ, всего лишь манёвром, призванным затормозить прогресс.

Сплочение мира?

Как заключает автор статьи, вероятно, идеологические разногласия будут отложены в сторону, когда в Париже будут проходить Олимпийские игры, когда астронавты, возможно, совершат полёт вокруг Луны или когда состоится мужской международный чемпионат по крикету Twenty20. Однако примерно с такой же вероятностью те, кто надеется на некое подобие глобального единства, окажутся ни с чем.