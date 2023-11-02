Guardian: 28 стран мира признали «катастрофическую» угрозу ИИ

На проходящем в Великобритании саммите, посвящённом безопасности ИИ, состоялось подписание так называемой Декларации Блетчли, сообщает The Guardian. В документе, который поддержали 28 стран, включая США и Китай, содержится признание «катастрофической» опасности искусственного интеллекта, в связи с чем подписанты выражают согласие сотрудничать в области разработок, направленных на обеспечение контроля над сектором.

Правительства 28 стран, включая США, Великобританию, Австралию и Китай, подписали в ходе инициированного Лондоном глобального саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта декларацию о том, что ИИ представляет «катастрофическую опасность», рапортует The Guardian.

По информации британского издания, подписанты документа, который был наречён «Декларацией Блетчли» (по названию усадьбы Блетчли-парк, где проходит мероприятие. — ИноТВ), договорились сотрудничать в области разработок, обеспечивающих безопасность ИИ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал подписание декларации, отметив: «Такие технологические прорывы, как ИИ, станут тем фактором, который окажет самое мощное влияние на будущее наших детей и внуков. — и ради них мы должны сделать так, чтобы ИИ развивался безопасным и ответственным образом».

Декларация Блетчли стала существенным дипломатическим достижением Сунака, который принял решение провести саммит, посвящённый ИИ, этим летом из-за собственных опасений по поводу того, что сектор развивается стремительными темпами, но без какого-либо надзора, говорится в материале The Guardian.

По данным газеты, ещё один аналогичный саммит планирует провести через полгода Южная Корея, а Франция примет похожее мероприятие через год.