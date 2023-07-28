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WION: развитие искусственного интеллекта грозит женщинам в США потерей работы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации труда почти 80% женщин в США на низкооплачиваемых должностях останутся без работы к 2030 году, заявляет WION. По данным отчётов, особенно это коснётся работниц сферы услуг, продаж и пищевой промышленности.

Развитие искусственного интеллекта приведёт к революционным изменениям в сфере труда. Однако это может стать плохой новостью для работающих женщин в США. В отчёте McKinsey говорится, что к концу этого десятилетия больше американских женщин, чем мужчин, могут потерять работу в связи с развитием искусственного интеллекта и автоматизации.

Ожидается, что больше всего сокращений из-за автоматизации произойдёт в таких отраслях, как пищевая промышленность, обслуживание клиентов, продажи и служба поддержки. В этих отраслях женщины значительно преобладают и занимают более низкооплачиваемые должности, чем мужчины.

Непропорциональное негативное воздействие на работающих женщин будет очевидным, говорится в отчете McKinsey. К 2030 году наиболее уязвимыми с точки зрения потери рабочих мест окажутся низкооплачиваемые работники. Согласно отчёту, на работников, получающих менее 38,2 тысячи долларов в год, к 2030 году может приходиться почти 80 процентов всех переходов из одной профессии в другую. Это означает, что продавцы розничной торговли, кассиры и другие низкооплачиваемые работники, среди которых большую часть составляют женщины, особенно уязвимы.

Дата выхода в эфир 27 июля 2023 года.

 

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источник
WION Индия Азия
теги
безработица искусственный интеллект наука работа США технологии
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