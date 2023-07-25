Санкции Запада способствуют укреплению научного сотрудничества между российскими и китайскими учёными в области разработки квантовых систем, сообщает South China Morning Post. По данным издания, совместные усилия двух стран в области науки приведут ко множеству открытий и достижений по целому ряду различных технологий будущего. Кроме того, Россия намерена в следующем году на правах председательства в БРИКС призвать партнёров по международной организации к развитию целого ряда конкретных высокотехнологичных проектов.

Квантовый датчик Максима Острася способен обнаруживать сигналы мозга с рекордно высокой чувствительностью. При поддержке крупнейшего банка России учёный намерен запустить коммерческое производство изделия и выйти на китайский рынок, пишет South China Morning Post.

Алексей Акимов уверен, что некоторые аномалии в периодической таблице Менделеева могут привести к открытию новых элементов. В прошлом году он отказался от постоянной должности в Соединённых Штатах и вернулся в Россию, чтобы осуществить свою мечту и создать квантовый симулятор, в котором некоторые ключевые компоненты были получены из Китая.

10 лет назад Алексею Фёдорову поручили построить квантовую лабораторию нового поколения в России — в то время он ещё был студентом четвёртого курса университета. В настоящее время, будучи самым молодым профессором за всю историю Московского физико-технического института, Фёдоров тесно сотрудничает с китайскими учёными в области квантовых алгоритмов и криптографии.

По словам автора статьи, упомянутые учёные встретились с сотнями российских и зарубежных коллег на прошедшем в Москве Форуме технологий будущего, чтобы поделиться последними достижениями в области квантовых исследований. К удивлению многих участников, мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Обращаясь к учёным из России и других стран, включая Индию, Австралию, Францию и Германию, Путин объявил об амбициозном плане по превращению к 2030 году экономики своей страны в цифровую. Как подчеркнул российский лидер, квантовые компьютеры, коммуникационные сети, датчики и спутники будут играть важную роль в цифровой инфраструктуре России.

«Мы развиваем международное научно-техническое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной России властями и правящими элитами… некоторых стран», — приводит слова Путина издание South China Morning Post. «Мы намерены создавать и расширять взаимовыгодные технологические и научные союзы с другими странами, где все будут пользоваться равными правами», — добавил президент.