Санкции Запада способствуют укреплению научного сотрудничества между российскими и китайскими учёными в области разработки квантовых систем, сообщает South China Morning Post. По данным издания, совместные усилия двух стран в области науки приведут ко множеству открытий и достижений по целому ряду различных технологий будущего. Кроме того, Россия намерена в следующем году на правах председательства в БРИКС призвать партнёров по международной организации к развитию целого ряда конкретных высокотехнологичных проектов.
Квантовый датчик Максима Острася способен обнаруживать сигналы мозга с рекордно высокой чувствительностью. При поддержке крупнейшего банка России учёный намерен запустить коммерческое производство изделия и выйти на китайский рынок, пишет South China Morning Post.
Алексей Акимов уверен, что некоторые аномалии в периодической таблице Менделеева могут привести к открытию новых элементов. В прошлом году он отказался от постоянной должности в Соединённых Штатах и вернулся в Россию, чтобы осуществить свою мечту и создать квантовый симулятор, в котором некоторые ключевые компоненты были получены из Китая.
10 лет назад Алексею Фёдорову поручили построить квантовую лабораторию нового поколения в России — в то время он ещё был студентом четвёртого курса университета. В настоящее время, будучи самым молодым профессором за всю историю Московского физико-технического института, Фёдоров тесно сотрудничает с китайскими учёными в области квантовых алгоритмов и криптографии.
По словам автора статьи, упомянутые учёные встретились с сотнями российских и зарубежных коллег на прошедшем в Москве Форуме технологий будущего, чтобы поделиться последними достижениями в области квантовых исследований. К удивлению многих участников, мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Обращаясь к учёным из России и других стран, включая Индию, Австралию, Францию и Германию, Путин объявил об амбициозном плане по превращению к 2030 году экономики своей страны в цифровую. Как подчеркнул российский лидер, квантовые компьютеры, коммуникационные сети, датчики и спутники будут играть важную роль в цифровой инфраструктуре России.
«Мы развиваем международное научно-техническое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной России властями и правящими элитами… некоторых стран», — приводит слова Путина издание South China Morning Post. «Мы намерены создавать и расширять взаимовыгодные технологические и научные союзы с другими странами, где все будут пользоваться равными правами», — добавил президент.
Россия предлагает совместные усилия по развитию квантовых и других технологий будущего через БРИКС. Страны — участницы международной организации насчитывают почти половину населения мира и, по словам Путина, имеют больший экономический вес, чем богатые страны G7. Как отметил президент России, в связи с председательством его страны в БРИКС в следующем году, планируется обсуждение с партнёрами конкретных научных проектов по нескольким важным направлениям, включая передовые вычислительные технологии, а также технологии обработки, хранения и передачи данных, пишет South China Morning Post.
Американские санкции создали новую связь между учёными России и Китая. Но точно так же, как существует квантовая запутанность в физике, квантовое сотрудничество между Россией и другими странами, особенно Китаем, может быть сложным, а иногда и хрупким из-за внешних факторов. Квантовым учёным нужно много передового оборудования для проведения экспериментов. По данным издания, ни одна лаборатория не может сама построить все необходимые ей устройства, что особенно затруднительно для учёных, работающих в России, которая находится под огромным санкционным давлением со стороны западных стран.
Как отмечает автор статьи, в прошлом российские квантовые лаборатории получали своё оборудование в основном с Запада. Но в последние годы они обратились к Китаю — и не жалеют об этом, даже наоборот. У Китая — огромные достижения в области квантовых технологий, включая первый в мире квантовый спутник, самую длинную наземную сеть квантовой связи и одни из самых мощных квантовых компьютеров. Также столкнувшись с санкциями США, китайские учёные создали более или менее полную цепочку поставок квантовых технологий у себя дома.