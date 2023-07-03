Bloomberg: «новый уровень» — в КНР заявили о стремлении укрепить военное сотрудничество с Россией

Китай выразил желание укрепить сотрудничество с Россией в военной сфере, передаёт агентство Bloomberg. С таким заявлением выступил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. По его словам, взаимодействие между вооружёнными силами двух стран будет продолжать углубляться, укрепляться, постоянно развиваться и выйдет на «новый уровень».
Пекин заявил о своём желании установить более тесные связи с Россией в военной сфере, что свидетельствует о сохранении поддержки Москвы со стороны Поднебесной после неудавшегося военного мятежа, сообщает агентство Bloomberg.
Стремление усилить военное сотрудничество выразил министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. По его словам, благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между вооружёнными силами двух стран будут продолжать углубляться, укрепляться, постоянно развиваться и выйдут на «новый уровень». В заявлении министерства обороны в Пекине говорится, что, помимо установления более тесных контактов, Ли Шанфу надеется на регулярное проведение совместных учений и «расширение практического сотрудничества», пишет агентство.
Комментарий китайского министра прозвучал после мятежа ЧВК «Вагнер» в прошлом месяце, которое, по мнению Bloomberg, стало «самой большой угрозой» правлению президента России Владимира Путина. Вскоре после провалившегося военного восстания в МИДе КНР заявили, что поддерживают действия России по поддержанию национальной стабильности, а глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган встретился с заместителем главы МИД России Андреем Руденко.
Китай поддерживает связи с Россией с самого начала украинского конфликта и не присоединился к антироссийским санкциям Зарпада, сетуют авторы статьи. Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов глобальному доминированию США на фоне того, как отношения двух держав с «богатыми» демократическими государствами становятся всё более напряжёнными.
Bloomberg напоминает, что Ли Шанфу попал под санкции Вашингтона в 2018 году из-за покупки российского оружия и КНР отказалась возобновлять военный диалог на высоком уровне с США до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты.
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