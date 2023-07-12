WION: на конференции в Шанхае представили роботов, которые ходят и разговаривают
Рост товарооборота между Арменией и Россией может составить 60% в конце текущего года, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.
Южная Корея и НАТО договорились принять новую индивидуально адаптированную программу партнёрства (ITPP), в которую вошли 11 сфер сотрудничества, сообщает агентство «Рёнхап».
Возгорание в Екатеринбурге, где горят деревянные поддоны и строительные бытовки, локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м., сообщает ГУ МЧС по региону.
Стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку в Углегорске на Сахалине, сообщает региональное управление СК.
Произошедшее после ЧП на Каховской ГЭС наводнение принесло в город Алёшки Херсонской области много мин с минных полей подконтрольного армии Украины правого берега, рассказал российский сапёр с позывным Цент.
В годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление, настаивающее на признании Украиной вины.
Деревянные поддоны и строительные бытовки загорелись на площади 1300 кв. м. в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.
В Киеве объявлена воздушная тревога, об этом сообщает городская администрация.
Контрнаступление украинской армии не привело к тому, что Украину позвали в альянс НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
На полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласует общие принципы гарантий безопасности для Украины, сообщает британская канцелярия.
По меньшей мере 34 человека погибли в результате обстрела рынка в суданском городе Омдурмане, сообщает департамент здравоохранения провинции Хартум.
Ускоренный приём Украины в НАТО не означает эскалацию, напротив, он принесёт в Восточную Европу стабильность, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Великобритания предоставит Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств в рамках нового пакета помощи, сообщает канцелярия британского премьера.
Нападающий «Зенита» Малком рассказал об интересе ПСЖ к нему.
Воздушная тревога объявлена в ряде областей севера и востока Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Роберт Чибеж, агент полузащитника Яки Бийола, высказался о будущем своего клиента.
Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе запланирована на 15:45 по местному времени, сообщает Белый дом.
Генеральный директор «ВЦИОМ Медиа» Алексей Малинин избран президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей, сообщает пресс-служба ассоциации.
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал информацию, что клуб проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
В июне текущего года платёжный баланс России ушёл в отрицательную зону, с дефицитом счёта текущих операций в размере $1,4 млрд, сообщил Центробанк.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание этапов основных соревнований в сезоне-2023/24.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
Роспотребнадзор в Оренбургской области начал эпидрасследование по факту вспышки острой кишечной инфекции в Орске. По имеющимся данным, инфекция выявлена у детей, посещающих ряд дошкольных учреждений города.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что, по мнению китайской стороны, любые расследования по «Северным потокам» требуют взаимодействия с Россией.
Супруга Эдвина ван дер Сара рассказала о состоянии футболиста.
Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании.
Спасатели эвакуировали пятерых альпинистов из Белоруссии, запросивших помощь на горе Эльбрус.
Разговоры о вступлении Украины в НАТО — это пустая трата времени, альянс ещё никогда не принимал в свой состав страны, которые ведут боевые действия, заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.
Российская сторона оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий на «Северных потоках».
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва от серба Новака Джоковича в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Совбеза ООН выражают непонимание в связи с отсутствием результатов расследований по диверсиям на «Северных потоках».
Страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе своим решением увеличить военную помощь Украине приблизили третью мировую войну, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что не общался с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси после его перехода в «Интер Майами».
Пять граждан Белоруссии запросили помощь спасателей на Эльбрусе.
Российским военнослужащим пора «расчехлять» арсеналы с кассетными боеприпасами, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас» заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не откажется от идеи нанести России поражение руками Киева.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала, что её слова о положительной допинг-пробе поняли неверно.
Москва выступает за запуск консультаций по вопросам использования нацвалют во взаимных расчётах со странами АСЕАН, включая Индонезию.
В Сан-Франциско суд разрешил корпорации Microsoft закрыть сделку по покупке американского разработчика видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составила $69 млрд.
Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в четвертьфинал парного женского турнира на Открытом чемпионате Великобритании.
Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner выразил мнение, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине будет продолжена с прежними целями, одна из которых — «отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО». В противном случае эта группировка будет уничтожена, подчеркнул он.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно.
Только ввод войск НАТО на Украину поможет киевским властям сохранить контроль над Харьковом и Одессой, пишут обозреватели Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл в статье для Newsweek.
Российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о своём поражении в четвертьфинале Уимблдона.
Памятник советским солдатам демонтировали в городе Ирпень Киевской области Украины.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую атомную электростанцию, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива.
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании.
Суд принял решение отменить отстранение Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российскую сторону устроит лишь повторное голосование по её проекту резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию.