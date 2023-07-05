NTD: в США беспилотники вылетают на борьбу с комарами

Обычно для борьбы с комарами используют самолёты, вертолёты и машины, однако это обходится дорого и не всегда эффективно работает. Поэтому эксперты в США решили привлечь передовые технологии и теперь применяют беспилотники, чтобы распылять и разбрасывать с них специальные препараты для уничтожения кровососущих насекомых. Это не вредит окружающей среде и позволяет точечно ликвидировать комаров в местах их наибольшего скопления, передаёт NTD.
Дроны встали на защиту людей от комаров. В этом году в Южной Калифорнии после влажной зимы появились полчища кровососущих. Уничтожить всех невозможно, но вот сократить их число — задача реальная.
Дроны распыляют либо разбрасывают ларвициды. Это препараты направленного действия: они борются с насекомыми определённого вида, не причиняя вреда людям и животным. В Калифорнии с помощью ларвицидов уничтожают комаров на стадии личинки.
ДЖОН СЭВИДЖ, оператор управления дроном: Мы проводим опрыскивание с помощью беспилотников, чтобы уничтожить комаров на болоте. Это очень помогло сократить их численность.
Обычно в борьбе с комарами используют самолёты, вертолёты и машины — но это дорого и не всегда эффективно. Дроны позволяют применять средства от насекомых точечно, в местах их большого скопления. К тому же беспилотники не вредят окружающей среде.
КИТ НГУЕН, эколог: Мы всегда опираемся на новейшие технологии, чтобы работа стала эффективнее, легче для команды и меньше воздействовала на природу. В лесах также устанавливают ловушки для комаров.
КОРТНИ КАУЗЕР, эксперт по ловушкам:Всё зависит от обстоятельств. Но недавно за одну ночь в ловушку попало нескольких тысяч комаров!
Уничтожение комаров — острая необходимость. Они переносят опасные вирусные заболевания, такие как лихорадка Западного Нила, вирусы Зика и Чикунгунья, жёлтая лихорадка и лихорадка денге.
А недавно в США зарегистрировали небольшую вспышку малярии местного происхождения. Такое случилось впервые за 20 лет. Специалисты отмечают, что развитие технологий помогает с каждым годом уничтожать всё больше кровососущих.
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