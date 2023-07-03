Шварценеггер: сюжет фильма «Терминатор» стал реальностью
Легенда Голливуда, американский актёр Арнольд Шварценеггер, заявил, что фильм «Терминатор», в котором он снимался, предсказал будущее человечества, сообщает Fox News. В киноленте, премьера которой состоялась ещё в 1984 году, рассказывается об обладающем самосознанием искусственном интеллекте, который решил уничтожить людей. «За прошедшие десятилетия это стало реальностью», — считает Шварценеггер.
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