Guardian: лидеры IT-индустрии создадут форум для контроля за разработкой ИИ

Ведущие компании в сфере разработки искусственного интеллекта — Anthropic, Google, Microsoft и OpenAI — объединились для запуска форума Frontier Model Forum. Как отмечает The Guardian, отраслевой орган будет регулировать деятельность по безопасной разработке и внедрению технологий ИИ.

Четыре наиболее влиятельные компании в области искусственного интеллекта объявили о создании отраслевого органа, который будет следить за безопасным развитием передовых технологий, сообщает The Guardian.

Компании Anthropic, Google, Microsoft и OpenAI заявили о запуске форума Frontier Model Forum, который будет направлен на «безопасную и ответственную» разработку и внедрение технологий ИИ.

«Компании, создающие технологии ИИ, несут ответственность за то, чтобы они были безопасными, надёжными и оставались под контролем человека. Эта инициатива — важный шаг к объединению усилий технологического сектора в ответственном продвижении ИИ и решении проблем, чтобы он приносил пользу всему человечеству», — заявил президент Microsoft Брэд Смит.

Frontier Model Forum будет работать над улучшением систем безопасности ИИ, определять лучшие методы внедрения «передовых моделей ИИ», взаимодействовать с политиками и учёными, а также содействовать развитию позитивных направлений использования ИИ, таких как борьба с климатическим кризисом и выявление раковых заболеваний.

Заявление о создании форума было сделано на фоне набирающего обороты процесса регулирования передовых технологий, пишет The Guardian. В пятницу технологические компании, в том числе члены-учредители Frontier Model Forum, согласились с новыми мерами регулирования ИИ после встречи в Белом доме с президентом Джо Байденом. В числе обязательств, принятых на встрече, — нанесение водяных знаков на контент, который создаёт искусственный интеллект.