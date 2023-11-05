Hill: американцы ждут на выборах всплеска сгенерированной ИИ дезинформации

Американцы опасаются большого количества дезинформации на предстоящих президентских выборах из-за распространения технологий искусственного интеллекта, пишет The Hill со ссылкой на новый опрос. Большинство респондентов поддерживают инициативу правительства запретить использование в предвыборной кампании созданных ИИ и вводящих в заблуждение материалов.

Большинство американцев считают, что использование технологий искусственного интеллекта приведёт к распространению дезинформации во время президентских выборов в 2024 году, приводит The Hill результаты опубликованного в пятницу опроса. Согласно полученным данным, 58% жителей США считают, что использование ИИ увеличит поток дезинформации во время президентской кампании. Среди тех, кто «что-то слышал об ИИ», этот показатель даже выше и составляет 61%.

Большинство (66%) опрошенных поддержали планы правительства запретить в рамках президентской кампании публикацию лживых или вводящих в заблуждение изображений, сгенерированных ИИ. В статье подчёркивается: такой шаг одобряют и республиканцы (78%), и демократы (66%). Чуть меньше респондентов (54%) высказались за полный запрет созданных искусственным интеллектом материалов в политической агитации.

Кроме того, больше половины американцев (65%) хотят, чтобы технологичные компании помечали созданные искусственным интеллектом материалы. Большая часть опрошенных (60%) также поддерживает запрет на публикацию в соцсетях лживых или вводящих в заблуждение изображений.

Как отмечает The Hill, совместное исследование AP-NORC и Чикагского университета проводилось с 19 по 23 октября среди 1017 американцев, погрешность составила 4,1%.