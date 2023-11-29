Deep Dive: Россия побеждает Украину, поскольку не зависит от поставок и настроения союзников

Неутихающие споры в конгрессе ставят под большой вопрос дальнейшую помощь Вашингтона Киеву. К тому же Запад не обладает достаточным количеством боеприпасов и средств, чтобы одновременно снабжать Украину и Израиль. У Москвы же, по его словам, нет подобных проблем. Она имеет преимущество как по способности обеспечивать себя, так и по политической воле, считает подполковник армии США в отставке и автор YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive Дэниел Дэвис.

И вы видите, что даже в Соединённых Штатах существует множество политических споров между республиканцами и демократами, между палатой представителей и сенатом, между президентом и конгрессом по поводу финансирования Украины. И война в Израиле, конечно, подлила масла в огонь, потому что у нас просто не хватает средств и боеприпасов, чтобы удовлетворять желания обеих сторон. Так что придётся сделать выбор.

Пока же и в сентябре, а затем в начале этого месяца, когда была принята резолюция о продолжении финансирования (федерального правительства. — ИноТВ), Украина не получила денег. Они (сторонники Киева в конгрессе. — ИноТВ) собираются повторить попытку в следующем месяце, в январе. Кто знает, добьются ли они успеха, но почти наверняка это (одобренная помощь. — ИноТВ) будет не очень большой.

В Евросоюзе заявили, что собираются к марту передать украинской стороне миллион артиллерийских снарядов. Они не поставят и малой доли боеприпасов, потому что на самом деле им трудно наладить производство.

У России такой проблемы нет, потому что для неё это вопрос существования. Она самодостаточна. В отличие от Украины, ей не нужно полагаться на какую-либо другую страну с её политическими спорами. С какой стороны ни взгляни, будь то личный состав, военная логистика, способность поддерживать себя или политическая воля — во всём этом Россия имеет преимущество.

Многие на Западе скажут: «Мы просто продолжим давать им — украинской стороне — столько, сколько сможем, и это позволит сохранить тупиковую ситуацию, которая со временем каким-то образом утомит Россию». Это дурная авантюра, поскольку она предполагает, что украинская сторона продолжит сражаться и будет способна продолжать сражаться.

Но с военной точки зрения, с точки зрения солдат, есть предел возможностей. На сегодняшний день Украина является непоколебимой в своей храбрости, готовности страдать и сражаться, несмотря ни на что. Их патриотизм зашкаливает и, без сомнений, вызывает восхищение.

Но возможности патриотизма ограничены. Он не может выиграть войну сам по себе. Он может иметь решающее значение, если ему сопутствуют другие факторы, но когда они расходятся, то всё это приводит к гибели ещё большего количества людей, потере ещё большего количества городов и территории. Украина не может себе этого позволить.

Сейчас необходимо поступить мудро и признать правду о реальности боевых действий. Согласно ей, шансы на победу Украины практически отсутствуют, но вероятность поражения через какое-то время является огромной.

Почему Украина должна ждать до конца, до тех пор, пока ей уже нельзя будет помочь, до тех пор, пока, возможно, не произойдёт фактический крах её армии на поле боя? И он, безусловно, может случиться. Невозможно предсказать, когда и в какой степени он произойдёт, но, с исторической точки зрения, подобная вероятность остаётся очень высокой. И шанс этого (краха ВСУ. — ИноТВ) гораздо выше, чем шанс сохранения патовой ситуации.

Давайте не будем ждать этого момента. Давайте сделаем всё возможное, чтобы помочь Украине договориться о каком-то завершении, которое, по крайней мере, позволит им сохранить столько территории, сколько у них есть сейчас, политическую независимость Киева и способность процветать в будущем, чтобы заключать оборонные соглашения, взаимодействовать экономически с Западом, со всеми другими странами, которые готовы и были бы благодарны и счастливы продолжать поддерживать Украину в будущем.

Но мы должны остановить этот конфликт. Если мы этого не сделаем, если украинская сторона скажет: «Нет, мы собираемся и дальше упорно пользоваться мужеством наших людей, нашей готовностью сражаться и страдать», то они могут в конечном итоге потерять ещё больше. И тогда в какой-то момент, возможно, им придётся прийти к мирному урегулированию на условиях, диктуемых Москвой.

Подобный сценарий следует избегать любой ценой. Его можно избежать, если поступить сейчас правильно и мудро, каким бы политически непопулярным ни казалось такое решение. Это лучший шанс, который есть у Украины. И я надеюсь, что они им воспользуются.

Дата публикации 27 ноября 2023 года.