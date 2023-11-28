Австрийский эксперт: в интересах Украины и Запада добиться прекращения огня
Давайте сначала посмотрим на Украину. На выходных снова сообщалось об ударах БПЛА на Украине. Россия, похоже, снова всё активнее продвигается вглубь украинских территорий, а всего несколько минут назад было пуш-уведомление от ZDF, что вчера вечером немецкий военный эксперт Кристиан Мёллинг заявил в heute-Journal, что дела у Украины идут не очень хорошо. А как вы это видите?
ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по Восточной Европе: Я вижу это точно так же. Летнее украинское наступление, от которого так много ждали и на которое надеялись, по сути, провалилось. Почти не произошло никаких изменений на линии фронта. Украина отвоевала всего около 400 квадратных километров. Но сама Россия также захватила дополнительную украинскую территорию. Особенно на востоке в Харьковской области, наступая на город Купянск. Но и под Донецком есть наступление на Авдеевку и Мариинку. Это значит, что Россия тоже завоевала территорию. И в этом отношении с точки зрения баланса ни лето, ни осень для Украины не выдались удачными: надо сказать, что россияне сейчас обладают инициативой, особенно на востоке Украины.
Немецкий военный эксперт (Мёллинг. — ИноТВ) связывает это, в том числе, с тем, что существует проблема с поставками оружия на Украину, с недостаточной поддержкой. А что в действительности стало с дипломатическими усилиями? Там, кажется, всё тоже замерло.
ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по Восточной Европе: Прежде всего, хотелось бы сказать, что сторонники Украины в этой войне всегда говорят, что в отсутствии успеха виноват недостаток вооружения. Я думаю, это было бы слишком оптимистично. На самом деле есть более серьёзные проблемы, чем просто поставки оружия.
С дипломатической точки зрения, происходит очень и очень мало. Дело в том, что Запад постепенно всё больше разделяется на тех, кто утверждает, что наступление показало, что этот конфликт невозможно решить военным путём, поэтому нам нужны замораживание конфликта и переговоры о прекращении огня. Но есть и другие государства, восточноевропейские, британцы и некоторые западноевропейские государства, которые говорят: «Нет, мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнута её максимальная военная цель — вытеснение всех российских войск с украинской территории, включая Крым»*. И они предлагают всё больше и больше оружия и ещё лучше, чем прежде. А значит, подходы очень разные.
И Западу следует на самом деле сократить это время ожидания момента, когда обе воюющие стороны будут полностью истощены, настаивая уже сейчас на прекращении огня. Конечно, должны быть поставлены определённые дополнительные условия, потому что просто заморозить конфликт будет недостаточно.
Господин Манготт, какую роль играет война в Газе с точки зрения возможного дипломатического прогресса? Ряд стран прямо или косвенно вовлечены в оба конфликта.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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