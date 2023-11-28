Австрийский эксперт: в интересах Украины и Запада добиться прекращения огня

Эксперты, которые заявляют, что проблемы украинского наступления от недостатка западного оружия, — слишком оптимистичны, считает австрийский специалист по Восточной Европе Герхард Манготт. В эфире итальянского Rai News Манготт подчёркивает, что в интересах Запада было бы перейти к дипломатии и добиваться прекращения огня на Украине. Особенно это важно, так как конфликт в Газе вызывает конкуренцию за ресурсы и внимание, и затягивание конфликта однозначно не в интересах Украины.

Давайте сначала посмотрим на Украину. На выходных снова сообщалось об ударах БПЛА на Украине. Россия, похоже, снова всё активнее продвигается вглубь украинских территорий, а всего несколько минут назад было пуш-уведомление от ZDF, что вчера вечером немецкий военный эксперт Кристиан Мёллинг заявил в heute-Journal, что дела у Украины идут не очень хорошо. А как вы это видите?

ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по Восточной Европе: Я вижу это точно так же. Летнее украинское наступление, от которого так много ждали и на которое надеялись, по сути, провалилось. Почти не произошло никаких изменений на линии фронта. Украина отвоевала всего около 400 квадратных километров. Но сама Россия также захватила дополнительную украинскую территорию. Особенно на востоке в Харьковской области, наступая на город Купянск. Но и под Донецком есть наступление на Авдеевку и Мариинку. Это значит, что Россия тоже завоевала территорию. И в этом отношении с точки зрения баланса ни лето, ни осень для Украины не выдались удачными: надо сказать, что россияне сейчас обладают инициативой, особенно на востоке Украины.

Немецкий военный эксперт (Мёллинг. — ИноТВ) связывает это, в том числе, с тем, что существует проблема с поставками оружия на Украину, с недостаточной поддержкой. А что в действительности стало с дипломатическими усилиями? Там, кажется, всё тоже замерло.

ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по Восточной Европе: Прежде всего, хотелось бы сказать, что сторонники Украины в этой войне всегда говорят, что в отсутствии успеха виноват недостаток вооружения. Я думаю, это было бы слишком оптимистично. На самом деле есть более серьёзные проблемы, чем просто поставки оружия.

С дипломатической точки зрения, происходит очень и очень мало. Дело в том, что Запад постепенно всё больше разделяется на тех, кто утверждает, что наступление показало, что этот конфликт невозможно решить военным путём, поэтому нам нужны замораживание конфликта и переговоры о прекращении огня. Но есть и другие государства, восточноевропейские, британцы и некоторые западноевропейские государства, которые говорят: «Нет, мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнута её максимальная военная цель — вытеснение всех российских войск с украинской территории, включая Крым»*. И они предлагают всё больше и больше оружия и ещё лучше, чем прежде. А значит, подходы очень разные.

И именно эту разобщённость вы вините в том, что перемирия на Украине всё ещё нет?

ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по Восточной Европе: Да, я думаю, что это, безусловно, невозможно в данный момент, потому что у Запада здесь нет единой позиции. Если я мог бы свободно высказаться, то прекращение огня, вероятно, было бы наиболее разумным вариантом. Войны могут закончиться тремя способами: либо вмешательством третьей стороны — это совершенно исключено, или одна сторона преобладает в военном отношении над другой воюющей стороной — это тоже совсем не просматривается. Наконец, в-третьих, в какой-то момент обе армии могут быть настолько истощены, что уже не рассчитывают на успех на поле боя и готовы вести переговоры.



И Западу следует на самом деле сократить это время ожидания момента, когда обе воюющие стороны будут полностью истощены, настаивая уже сейчас на прекращении огня. Конечно, должны быть поставлены определённые дополнительные условия, потому что просто заморозить конфликт будет недостаточно.



Господин Манготт, какую роль играет война в Газе с точки зрения возможного дипломатического прогресса? Ряд стран прямо или косвенно вовлечены в оба конфликта.

ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по Восточной Европе: Это относительно мало что значит для дипломатических усилий, но то, что существует и уже можно наблюдать, — так это так называемая конкуренция за ресурсы между Украиной и Израилем. Конкуренция за финансовую помощь, особенно за военную помощь. Поэтому можно утверждать, что чем дольше будет длиться война на Ближнем Востоке или даже если она разразится на нескольких фронтах, тем лучше для России. Уже заметно, что внимание средств массовой информации и общественности сместилось с войны на Украине на Ближний Восток. Политики пока пытаются обслуживать оба конфликта, но как я уже сказал, когда речь идёт о материальных вещах, деньгах и оружии, то длительная война наверняка лишит Украину поставок вооружений, которые идут, в Израиль. Это было бы в интересах России. При этом я вовсе не хочу сказать, что за терактом ХАМАС 7 октября стояла Россия. Было бы неправильно, если бы мы воспринимали произошеднее таким образом.





Дата выхода в эфир 27 ноября 2023 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).