Немецкий эксперт: Берлин врёт о нежелании Путина вести переговоры

Руководству Германии необходимо перестать думать о российско-украинском конфликте в категориях оружия и начать способстовать запуску переговоров между Москвой и Киевом, заявила в интервью Die Weltwoche немецкий эксперт Габриэле Кроне-Шмальц. При этом она назвала бессовестными утверждения политиков ФРГ о том, что глава Кремля Владимир Путин якобы не желает идти на диалог. По её словам, со стороны России поступает большое количество противоречащих этому заявлений и сигналов.

Вы прекрасно знаете Россию. Написали большое количество книг об этой потрясающей стране. Работали там корреспондентом от ARD с, если я прав, 1987 по 1999 год. Какое конкретное и при этом реалистичное предложение вы могли бы озвучить по прекращению этих боевых действий (на Украине. — ИноТВ)?

ГАБРИЭЛЕ КРОНЕ-ШМАЛЬЦ, немецкий эксперт: Это, так сказать, вопрос на 100 миллиардов евро. В любом случае, кто я такая, чтобы говорить, что мы должны сделать в первую, вторую очередь и так далее. Но у людей, которые об этом тоже думали, есть планы по тому, с чего можно было бы начать.

Факт заключается в том, что нужно говорить. Нужно перестать думать только в категориях оружия. Я считаю бессовестным то, что руководители Германии встают в позу и говорят, что Путин не хочет вести переговоры. Откуда они взяли эту информацию? Есть предостаточно заявлений и сигналов в совершенно другом направлении.

При этом очевидно, чьи интересы играют роль в этом конфликте. Так почему бы не собраться вместе и не договориться о том, как должны дальше развиваться события. Я не могу вам сейчас сказать, какой шаг должен быть первым, какой вторым. Но тот путь, которым мы сейчас идём... Наш министр обороны говорит о готовности к войне. Да, потом он пояснил, что подразуемвает под этим готовность к обороне, но это всё равно иной образ мышления, когда ты используешь такие слова.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.