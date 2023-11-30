Русские стараются действовать осторожно, насколько это возможно в условиях боевых действий, подтверждает экс-подполковник ВВС США Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По последним данным, за восемь недель в Газе было убито больше женщин и детей, чем любых гражданских на Украине за 18 месяцев. Очевидно, что, несмотря на мощнейшую критику Запада, Путин действует осторожно и терпеливо, чего никак нельзя сказать о Нетаньяху.

New York Times сообщает, что за восемь недель в секторе Газа было убито больше женщин и детей, чем гражданских лиц — мужчин, женщин и детей — в украинском конфликте за 18 месяцев. Это чрезвычайно, чрезвычайно показательное сравнение.

Президент Путин со всей той критикой, которую он получает от Запада, действует гораздо более осторожно и обдуманно, и терпеливо. Три слова, которые вы никогда не использовали бы в одном предложении с именем Биньямин Нетаньяху.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-подполковник ВВС США: Да, это также показывает, что и власти США не верят, что люди равны. Не верят во всех смыслах. Украинское гражданское население, которое было убито случайно, — очевидно, что русские старались быть осторожными, насколько это возможно в условиях боевых действий.

Они старались, чтобы число смертей среди гражданского населения было на относительно низком уровне, учитывая, каким оно на самом деле могло быть. Но каждая украинская смерть, за которую русские несут ответственность, смерти гражданских на Украине — всё это на первых страницах газет.

Это ужасные, чудовищные вещи. Но наше правительство почему-то не обвиняют в гибели украинских солдат, в разрушении украинской армии, к которой оно причастно. Дальнейшая коррупция украинского правительства — про это тоже ничего не говорится.

Ведь в случае с украинцами это мы им сказали: а давайте вы будете с ним сражаться? Мы сказали украинцам так поступить. Мы совершенно не думали о цене украинской жизни. Понимаете, сионисты не являются лидерами в том, что верят в неравенство людей и презирают палестинцев.

Вот это американское презрение к жизни украинцев, презрение к жизни русских. Разве не один из наших сенаторов сказал, что если умрёт русский, то это лучший способ потратить деньги? Нам же не нужно было его убивать.

Да, два сенатора. Митт Ромни, который одно время был кандидатом в президенты США от республиканцев. И Майкл, то есть Ричард Блуменфельд от Коннектикута, два сенатора, которые обычно сходятся во мнении, оба сказали одно и то же. Лучшие деньги, которые мы когда-либо потратили, — украинцы погибают и ни одного американца. По крайней мере, ни одного американца, смерть которого признаёт Джо Байден.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2023 года.