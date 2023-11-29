Economist: США стали для Украины главной головной болью

С начала российской спецоперации Америка была главным спасителем Украины, однако сегодня она превратилась для Киева чуть ли не в главную головную боль. Как пишет The Economist, выделенная США помощь стремительно иссякает, и никто не скажет наверняка, когда поступит новая — и поступит ли вообще.

На протяжении более 600 дней конфликта Америка была главным спасителем Украины, собрав необходимое оружие, деньги и многое другое, чтобы отразить российский натиск. Однако, пишет The Economist, сегодня Америка превратилась для Украины чуть ли не в главную головную боль: выделенная помощь стремительно иссякает, и никто не скажет наверняка, когда поступит новая — и поступит ли вообще.

Как отмечает издание, Украину ожидают мрачная зима и великая неопределённость: контрнаступление не смогло прорвать российских позиций, враг наращивает производство оружия, а ключевой союзник парализован политической неразберихой и отвлечён войной Израиля в секторе Газа.

Весной военные поставки текли широкой рекой. Летом это был уже ручеёк. А теперь и вовсе кот наплакал, сообщил один осведомлённый украинский источник.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев 20 ноября, чтобы заверить Украину, что Америка будет поддерживать её «как ныне, так и впредь». Однако Остин прекрасно знает, что финансами распоряжается конгресс, а там заправляет изоляционистское крыло Республиканской партии, особенно в палате представителей, где председательствует один из его видных деятелей. Начиная с сентября конгресс уже дважды принимал временные резолюции, чтобы не допустить закрытия федерального правительства, — и дважды исключал новую помощь Украине.

Сенат попытается разблокировать помощь в декабре, пока в январе снова не замаячит угроза прекращения работы правительства. Президент Джо Байден запросил $106 млрд дополнительных средств, из которых $61 млрд предназначается Украине, а остальные — Израилю и на другие приоритеты национальной безопасности. Республиканцы увязывают помощь Украине с решительными мерами, чтобы остановить приток нелегалов через границу с Мексикой. Осведомлённые источники говорят, что общего языка стороны никак не найдут.

Чем дольше длятся проволочки, тем больше партии оказываются поглощены предвыборной лихорадкой. Если до Рождества договориться не удастся, опасаются некоторые члены конгресса, новая помощь может быть отложена до выборов в ноябре 2024 года. А если при этом победит Дональд Трамп, она может прекратиться насовсем.

Как заключает издание, если американская поддержка ослабнет, Украина не сможет организовать ещё одно масштабное контрнаступление. Она может расширить применение беспилотников, но в итоге ей всё равно придётся окапываться и укреплять оборону.