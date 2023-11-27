Скотт Риттер: слова солидарности от Запада к годовщине «майдана» — это кость утешения, брошенная Зеленскому

Борис Писториус посетил Киев в десятую годовщину «евромайдана». На Украине немецкий министр выразил свою солидарность и восхищение мужеством украинских военных. Но всё это пустые слова, уверен Скотт Риттер, утешительная кость, брошенная ради эго Зеленского и Залужного. В реальности Запад подготавливает уход с Украины и хочет смягчить психологический удар для эго Зеленского, предполагает Риттер в интервью немецкому YouTube-каналу Gegenpol.

МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: А что ты скажешь о словах солидарности и восхищении «мужественной борьбой украинцев» со стороны Писториуса? Верит Писториус в то, что говорит?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Я полагаю, что у Зеленского есть эго, у украинских генералов есть эго. Это, как вы знаете, люди, которых мы поддержали. Если мы вернёмся в прошлое, то год назад Зеленский был человеком года, по версии журнала Time. Человеком года! Он был новым Уинстоном Черчиллем, он был тем самым парнем.

Залужный, вы знаете, был новым Джорджем Маршаллом, новым Эйзенхауэром, ну или любым знаменитым генералом, которого вы можете назвать. Он был всем. Он был тем самым парнем, который собирался победить русских, и даже хвастался этим в интервью The Economist: «Я смогу победить их, если вы просто дадите мне все эти боеприпасы, все эти танки, всю эту броню, боевые машины, подготовите мне 12 бригад, если вы это сделаете, я выиграю, я выиграю». А сегодня их разбили вдребезги, разгромили, уничтожили в ничто.

Поэтому я думаю, что они пытаются, знаете ли, не сыпать соль на рану, бросить собаке кость, попытаться заставить Украину почувствовать себя хорошо в ситуации, в которой они оказались. Но это пустые слова. Я имею в виду, представьте, что вы украинец и слышите это и отвечаете: «То есть вы говорите мне, что все жертвы, которые мы принесли для этого, ничто?»; «Вы не поддержите нас, утверждая, что эти парни погибли буквально ни за что»?

И это всё правда. Они погибли ни за что. Они погибли за 11 километров земли, понимаете. Самое глубокое продвижение, которое у них было, прежде чем они все были убиты, а затем отброшены назад. Украина ничего не добилась в этом контрнаступлении, кроме того, что пожертвовала ещё 90 000 жизней. Потеряла всю технику, которая была передана Украине.

300 танков уже нет. 55 транспортных средств утрачено. Вы знаете, это не обязательно именно та техника, которая была им передана, но потери примерно соответствуют переданному количеству. Их выбили из украинского арсенала — и заменить их нечем. У них ничего не осталось. Европе больше нечего им дать, поэтому я думаю, что мы видим то…

По сути, это такие слова, которые вы, вызвав сотрудника, который работал с вами последние полтора года, говорите: «действительно отличная работа», «вы часть команды, но нам придётся с вами расстаться», ну вы знаете, «мне жаль, но нам придётся пойти различными путями». Это то, что делает министр обороны Германии. По сути, рассказывает украинцам чушь, которая призвана смягчить боль от развода, который происходит прямо сейчас, пока мы говорим, между Европой, НАТО и Украиной.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.