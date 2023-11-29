Экс-генерал бундесвера: удары по инфраструктуре и холодная зима заставят украинцев задуматься о переговорах

Патовая ситуация, сложившаяся после провала наступления ВСУ, вернула Запад к теме переговоров с Россией по Украине. Экс-генерал бундесвера Роланд Катер в эфире Die Welt советует, однако, также обратить внимание и на российские удары с воздуха по критической инфраструктуре как мотивирующий фактор для дипломатии. Отставной немецкий генерал указывает, что погодные условия не помеха российским ракетам и управляемым снарядам. Украинская энергоинфраструктура будет уничтожаться — и Украине предстоит холодная зима.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: Таким образом, в ближайшем будущем всё сведётся к позиционной войне, чего все уже давно опасались. Но является ли это моментом, когда снова задумываешься о начале дипломатических переговоров, потому что ни одна из сторон не может добиться какой-либо выгоды для себя?

РОЛАНД КАТЕР, бывший генерал-лейтенант бундесвера: Да, но перед этим стоит упомянуть ещё кое-что. Как и ожидалось, как я и предупреждал уже несколько недель, из-за сложившейся ситуации теперь воздушная война, конечно, усилится. Хотя тут нужно делать оговорку: дроны вряд ли можно использовать в такую ​​погоду, особенно когда выпадает снег. Потому что оптика не будет работать. Электроника тоже работает лишь в очень ограниченной степени. Но, конечно, ракеты, управляемые снаряды и артиллерию можно продолжать использовать, и я вполне ожидаю, что воздушная война будет только усиливаться.

То есть Россия, как и в прошлом году, будет атаковать инфраструктуру и критически важные объекты дальнобойной артиллерией и ракетами. Больше всего я опасаюсь за инфраструктуру, ориентированную на энергетику. Это значит, что украинцев ждёт ещё одна холодная зима.



Дата выхода в эфир 27 ноября 2023 года.