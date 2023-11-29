TAC: прекращение украинского конфликта зависит сугубо от США и России

За последние несколько месяцев появились буквально сотни статей о провале украинского контрнаступления и потенциальном тупике на фронте, а также разговоры о прекращении боевых действий переговорным путём. Однако, пишет The American Conservative, несмотря на неудачи на поле боя, Владимир Зеленский не намерен ни отказываться от боевых действий, ни искать мира.

Упрямство Зеленского, признают его помощники, помешало команде разработать новую стратегию и новый посыл. На всех обсуждениях один вопрос неизменно остаётся табу: возможность заключения мирного соглашения с русскими.

Однако, отмечает автор статьи, Дональд Трамп, которого сегодня откровенно высмеивают, прав как минимум в одном: прекращение конфликта зависит сугубо от американцев и русских — и никого больше. Украина без американского оружия и денег его может и не пережить.

«Вершить судьбы малых стран великим державам сейчас немодно, но реальности это не меняет: они могут, если захотят. Это вопрос скорее целесообразности, чем нравственности. Как бы то ни было, все карты и рычаги воздействия в руках у США. Не у Украины и не у Европы. Что касается русских, то некий дефицит доверия по-своему неизбежен. Но если основные интересы России по созданию нейтральной буферной зоны близ её границ будут удовлетворены, едва ли она продолжит своё кровопускание», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что США на Украине не было представлено ни достижимых целей, ни даже сценариев окончания этой партии. А без них этот конфликт непременно станет очередной «вечной войной», множащей риски и издержки для американского народа. Надо это понимать и действовать соответственно. Поэтому США следует срочно развернуть так называемую параллельную, или народную дипломатию, чего требуют как изменившиеся структурные ограничения, так и неотложные внутренние приоритеты.