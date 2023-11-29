TAC: прекращение украинского конфликта зависит сугубо от США и России

12:06
Сын Боярского — о состоянии отца: состояние нормальное, а настроение хорошее
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в беседе с RT о состоянии народного артист РСФСР Михаила Боярского, который ранее перенёс инфаркт.
12:03
Минтранс: в Чёрном море сохраняются ограничения на судоходство
Ограничения на судоходство сохраняются в Чёрном море на фоне неблагоприятных метеоусловий.
12:02
Матыцин: переизбрание Морозовой на пост главы IFAGG свидетельствует о признании её заслуг
Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил Лилию Морозову с переизбранием на пост президента Международной федерации эстетической гимнастики(IFAGG).
12:01
Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Грозный
Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в столицу Чечни Грозный.
11:59
Захарова: Россия ответит на присоединение Молдавии к санкциям ЕС
Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза.
11:58
В Кургане построят новый индустриальный парк
В Кургане создадут новый индустриальный парк на базе бывшего завода колёсных тягачей. Объём инвестиций составит более 1,1 млрд рублей, из них 510 млн выделят из федерального бюджета и бюджета региона.
11:57
Кировская область войдёт в число пилотных регионов по созданию семейных посёлков
Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в регионе создадут семейные посёлки современного типа с удобным жильём и инфраструктурой для комфорта детей и родителей.
11:56
В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Вакансии с самыми высокими зарплатами назвали в Тюменской области.
11:55
В Удмуртии отремонтировали 86 дорог по нацпроекту
В Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтировали 86 дорог общей протяжённостью 165,5 км.
11:55
Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» Европы, несмотря на провал наступления
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Вооружённые силы Украины «сильнейшей армией» Европы, несмотря на провал контрнаступления.
11:54
Почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ
Отправить письмо Деду Морозу можно будет с 30 ноября на ВДНХ.
11:54
Full Send Podcast: UFC разрабатывает бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном
Стало известно, с кем может провести следующий поединок в UFC российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов.
11:53
Полиция проводит проверку по факту ранения трёхлетней девочки в Петербурге
Сотрудники полиции начали проверку по факту ранения ребёнка, распоровшего живот осколком стакана.
11:53
Предполагаемый убийца россиянки в Турции неоднократно угрожал убийством пасынку
Близкие погибшей в Турции россиянки рассказали RT, что её предполагаемый убийца перед произошедшим преступлением также угрожал убийством пасынку.
11:47
Адвокат сообщила о получении доказательств невиновности экс-футболиста сборной России в деле о наркотиках
Адвокат бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева Екатерина Макличенко рассказала о подробностях хода дела по сбыту наркотиков, в котором обвиняют её клиента.
11:43
Reuters: американские штаты получили большую прибыль от военной помощи Киеву
Некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Вооружённым силам Украины, пишет агентство Reuters.
11:43
Рогов заявил о якобы потере ВСУ спутниковой связи над ЛНР и ДНР
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные якобы потеряли спутниковую связь над ЛНР и ДНР, а также над Харьковской областью из-за неуплаты за интернет.
11:42
Девушка Неймара заявила о разрыве отношений с футболистом
Бруна Бьянкарди, девушка нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, рассказала, что больше не состоит в отношениях с футболистом.
11:33
Спасатели локализовали пожар на складе в Ярославле
Спасателям удалось локализовать пожар на складе в Ярославле на площади 1 тыс. кв. м.
11:29
Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию, что дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко хочет сменить спортивное гражданство.
11:28
Кабмин направляет ещё более 850 млн рублей на модернизацию сельских поликлиник
Правительство дополнительно выделяет свыше 850 млн рублей на развитие поликлиник и фельдшерских пунктов в сёлах.
11:28
Аксёнов: в Крыму 43 тысячи человек остаются без электричества из-за непогоды
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в настоящий момент на полуострове 43 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.
11:28
Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на 2 года
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года.
11:26
Бывший футболист «Спартака» Ещенко назвал снег стихией для Соболева
Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».
11:24
Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам мужчину, собиравшего данные для СБУ
Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам колонии мужчину, собиравшего данные о сотрудниках Федеральной службы безопасности России для украинских спецслужб.
11:22
Столтенберг: на заседании совета НАТО обсудят процесс вступления Киева в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании совета НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел обсудят продвижение к членству Украины в альянсе.
11:19
Три человека пострадали при пожаре на складе в Ярославле
Представитель ГУ МЧС по Ярославской области заявил о трёх пострадавших в результате возгорания на складе с картоном в Ярославле.
11:17
Рублёв рассказал, что за счёт команды провёл лучший сезон в карьере
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что его команда помогла ему провести лучший сезон в карьере.
11:13
Гашек считает, что НХЛ не заинтересована в отстранении российских хоккеистов
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек объяснил, почему Национальная хоккейная лига (НХЛ) не отстраняет российских игроков.
11:12
Синоптик Леус предупредил о продолжении «циклонической серии» в ближайшие сутки
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
11:11
Захарова прокомментировала слова Арахамии про переговоры в 2022 году
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии про переговоры в 2022 году.
11:10
На западе Москвы водитель грузовика сбил двух пешеходов, один человек погиб
На Мичуринском проспекте на западе Москвы водитель грузовика сбил двух пешеходов, один из которых погиб.
11:06
Захарова назвала воровством ситуацию с передачей скифского золота Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала воровством ситуацию с передачей скифского золота Украине.
11:06
«Прогресс МС-23» покинул МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от Международной космической станции (МКС).
11:04
СК России объявил в розыск бывшего главу «Крымэнерго»
Следственный комитет России объявил в розыск бывшего генерального директора «Крымэнерго» по подозрению в превышении должностных полномочий.
11:00
Глава ВОЗ: в секторе Газа в убежищах находятся 1,3 млн человек
Число укрывающихся в убежищах в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1,3 млн человек.
10:59
Колыванов: у «Зенита» будет двойная мотивация отдать «Динамо» должок за вылет из Кубка
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказал мнение касательно матча бело-голубых с «Зенитом» в Кубке России.
10:55
Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Японии конвертоплана США Osprey
Японские спасатели обнаружили, предположительно, обломки американского конвертоплана Osprey, упавшего в районе японских островов Якусима.
10:54
В МИД Эстонии заявили о готовности закрыть границы с Россией при необходимости
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.
10:48
Politico: санкции против России не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева
Введённые в отношении России западные санкции не смогли изменить ход конфликта в пользу Вооружённых сил Украины, пишет газета Politico.
10:45
Захарова: несколько российских журналистов не допустили до участия в СМИД ОБСЕ
Ряд российских журналистов не допустили до участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
10:42
Баринов: понимаю, что могу пропустить матч с «Зенитом» из-за дисквалификации
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался касательно своей возможной дисквалификации в Российской премьер-лиге (РПЛ).
10:41
«Зенит» пожелал Боярскому скорейшего выздоровления после перенесённого инфаркта
Санкт-петербургский «Зенит» обратился к народному артисту РСФСР и болельщику команды Михаилу Боярскому после перенесённого инфаркта.
10:40
Аксёнов: режим ЧС ввели ещё в пяти муниципальных образованиях Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации ввели ещё в пяти муниципальных образованиях республики из-за непогоды.
10:39
МИД Швеции: Анкара вскоре ратифицирует заявку Стокгольма на вступление в НАТО
Власти Турции ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО в течение нескольких недель.
10:36
В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорождённую дочь
Мать, избившую новорождённую дочь в кризисном центре в Алтайском крае, заключили под стражу.
10:35
Константинов: ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.
10:33
Губернатор: кировских школьников начали выписывать из больницы после отравления
Госпитализированных с пищевым отравлением учеников одной из школ Кировской области начали выписывать из больницы, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
10:30
Загидуллина считает, что спортсмены сами должны решать, выступать ли без флага
Российская фехтовальщица Аделина Загидуллина высказалась о нейтральном статусе.
10:30
Тарасова подтвердила, что Морозов и Еремёнко хотят сменить спортивное гражданство
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко хотят сменить спортивное гражданство.