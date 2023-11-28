RS: Украина не в тупике — она движется к окончательному краху или капитуляции

Находится ли Украина в «патовой ситуации»? Эксперты уверены, что всё гораздо хуже, пишет Responsible Statecraft. Разница в живой силе, ресурсах, проблемы с логистикой, уровень гибели личного состава — Киев проигрывает по всем показателям. И уже не столь важно, какую стратегию выберет Москва. Существует реальная угроза того, что её преимущества достигнут такого уровня, что она сможет просто поставить Киев и его западных покровителей перед мрачным свершившимся фактом.

Действительно ли Украина находится в «патовой ситуации»? Эксперты уверены, что всё гораздо хуже, пишет Responsible Statecraft.

Долгожданное контрнаступление, которое и Киев, и многие его западные союзники называли не иначе как поворотным моментом в войне, не принесло ожидаемых результатов. Если оценить большинство показателей, становится очевидно, что ВСУ добились лишь очень скромного прогресса. А если сравнить их с российскими достижениями, то украинское наступление выглядит и вовсе провальным.

Более того, пишет RS со ссылкой на Foreign Affairs, «Россия фактически заняла больше территории в течение 2023 года, чем Украина». Всё указывает на то, что Украина не приблизилась ни к одному из своих победных условий, а именно к возвращению Мелитополя, чтобы усложнить присутствие России в Крыму.

Отсутствие прогресса ВСУ на поле боя наложилось на растущие военные издержки для западных покровителей, поэтому всё чаще при описании положения Украины используется слово «тупик». Это подтвердил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, предупредив, что «глубокого и красивого прорыва» ждать не стоит.

Однако, как сообщает RS, находятся эксперты, которые считают несколько по-другому. «Я не вижу длительного или стабильного тупика на данном этапе», — цитирует издание Майкла Кофмана, директора программы изучения России в Центре военно-морского анализа. «Нынешняя неспособность любой из сторон добиться решающего преимущества не является структурной. Экстраполяция с нынешней фазы войны в будущее, на мой взгляд, чревата ошибками».

Ему вторит Джордж Биб, директор по общей стратегии QI: «Те, кто считает, что эта война зашла в долгосрочный тупик, совершают ошибку, измеряя относительный прогресс каждой стороны с помощью карт. Они видят, что линии фронта существенно не сдвинулись за последний год, и приходят к выводу, что стороны зашли в тупик».

«Но другие показатели, однако, рисуют иную картину», — продолжает Биб. «Украина расходует свои довольно ограниченные запасы людей, оружия и боеприпасов, а Запад не может предоставить то, в чём нуждается Украина. Это не формула для выхода из тупика, это формула для окончательного краха или капитуляции Украины».

В целом, констатирует RS, эксперты считают, что ключевые факторы складываются не в пользу Украины. Разница в живой силе, ресурсах, проблемы с логистикой, уровень гибели личного состава — Киев проигрывает по всем показателям.

И помощь Запада не смогла что-либо изменить. Так, подполковник в отставке армии США, а ныне старший научный сотрудник и военный эксперт центра Defense Priorities Дэниел Дэвис пояснил: «Несмотря на всё, что произошло, несмотря на всё то, что мы предоставили, танки Bradley, М1 (Abrams), системы ПВО Patriot, танки Challenger, Leopard, все эти вещи, вообще ничего не изменилось, кроме количества жертв».

«Хотя позиции не изменились, я не называю это тупиковой ситуацией, потому что я думаю, что время продолжает работать против Украины», — цитирует Дэвиса издание. «Байден рассчитывает только на 60 миллиардов долларов за весь финансовый год вместо 113 миллиардов долларов, так что если он даже получит каждый запрашиваемый пенни, это будет вдвое меньше, чем в прошлом году, а мы отдали всё лишнее оборудование, которое у нас было».

«Всё, что мы будем отдавать теперь, исходит из мышц, из костей, и я не думаю, что мы отдадим гораздо больше, конечно, не на том уровне, который им требуется, чтобы восполнить все свои потери».

Дэвис также подчеркнул, пишет RS, что на западе всё ещё не производят достаточное количество боеприпасов. А это означает, что их нехватка для Украины будет только расти. «У них не будет боеприпасов, чтобы поддерживать эту тупиковую ситуацию», — пояснил Дэвис.

При этом Россия, наоборот, увеличила производство критически важных боеприпасов и БПЛА. А поставки Киева пострадали ещё больше после переброски предназначавшихся для ВСУ снарядов в Израиль.

Более того, Дэвис полагает, можно ожидать, что украинская армия сдастся «в следующем году и, вероятно, этой зимой».

Все факторы и тенденции, которые работают на руку Москве, лишь усилились после провала дорогостоящего контрнаступления, заявляют эксперты. «Действительно, кажется, что Россия укрепила свой ужасный личный состав, моральный дух и проблемы со снабжением настолько, что вы думаете, что у них теперь со временем появилось преимущество», — цитирует RS Бена Фридмана, директора по политике в Defense Priorities.

«Я бы сказал, что у Украины было преимущество благодаря превосходящему моральному духу и поддержке до того, как их предсказуемо неэффективное наступление истощило их людские ресурсы и несколько подорвало их западную поддержку», — пояснил Фридман. «Время, вероятно, на стороне России».

По мнению RS, действительно, складывается впечатление, что инициатива снова постепенно переходит к России. Однако пока неясно, станет ли Москва пользоваться такой ситуацией, чтобы извлечь выгоду и перейти в наступление.

«Я думаю, они готовятся к чему-то более масштабному, но держу пари, что они подождут до зимы, чтобы продолжить наращивать силы», — считает Дэниел Дэвис. Он также добавил, что всё указывает на то, что Россия накапливает огромные резервы живой силы и боеприпасов для крупного шага в будущем.

«Каждая категория в пользу России и будет продолжать склоняться в пользу России, поэтому я просто не думаю, что ситуация может и дальше оставаться патовой. Но я просто не могу с уверенностью сказать, выберет ли Россия стратегический путь модели Первой мировой войны, подавляя их достаточным объёмом, пока они не сдадутся, или же они попытаются прорваться куда-нибудь с помощью большого манёвра», — цитирует RS Дэвиса.

Тем не менее Зеленский продолжает требовать полной победы, что в его видении означает полное изгнание российских войск с границ Украины 1991 года. И это несмотря на сомнения его советников и публично озвученные опасения Залужного.

Издание также отмечает, как изменились заявления Запада, даже по сравнению с летом 2023 года. Сегодня всё больше говорят не только о тупиковой ситуации, но и о возможности «замороженного конфликта». Однако они до сих пор не признают в полном объёме всю сложность задач, стоящих перед ВСУ, которые отмечают эксперты.

В такой ситуации уже не столь важно, какую именно стратегию выберет Россия. Как признаёт RS, если не будет предпринято необходимых дипломатических усилий, существует реальная угроза того, что преимущества России достигнут такого уровня, что она сможет просто поставить Киев и его западных покровителей перед мрачным свершившимся фактом.