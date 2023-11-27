Украина движется по спирали к знаменательному поражению, и оно наступит гораздо быстрее, чем предсказывали многие, в том числе на коллективном Западе, заявил журналист Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале. Грядущее поражение Киева приобретает различные формы, одна из которых — острейшая нехватка личного состава в результате масштабных потерь.

Украина, по-моему, движется по спирали к знаменательному поражению. И это поражение наступит гораздо быстрее, чем, как я полагаю, предсказывали многие люди, особенно на коллективном Западе, особенно во внешнеполитическом истеблишменте.



Это поражение принимает многие формы. И мы далее подробно обсудим их. Но одна из принимаемых сейчас форм — вопиющая нехватка личного состава. И в этом нет ничего удивительного. Украина с февраля 2022 года израсходовала несколько армий, которые НАТО пыталось финансировать и вооружить до зубов. А теперь ничего не осталось.



Разумеется, поступало много сообщений о различных способах, которыми Украина пыталась решить проблему нехватки личного состава, в том числе за счёт призыва пожилых людей, женщин, детей и так далее. Но ни один из них не работает.



И теперь есть множество фронтов, где Украина в совершенно невыгодном положении. Это наблюдается и на оружейном фронте, и на фронте боеприпасов, и на политических и дипломатических фронтах. Если кто-то обращал внимание, то везде, даже на коллективном Западе, есть сомнения по поводу будущего военных усилий Украины.



Факт состоит в том, что личный состав начал сокращаться, а это означает, что войск и солдат в прямом смысле недостаточно для отправки на линии фронта. И опять никого не должно удивлять то, что контрнаступление теперь официально поставлено на паузу, несмотря на довольно тяжёлые бои в районе Авее… Авдеевки. Я продолжаю неправильно произносить это название. Но в том районе Украины идут довольно тяжёлые бои. Всё указывает на то, что Россия продолжает продвижение вперёд, и контрнаступление как общая военная стратегия поставлена на паузу. Всё потому, что 90 тысяч украинских военных — 90 тысяч — погибли в бою.



Это огромное количество личного состава. И тут не учитывается тот факт, что ещё до того, как всё это началось, погибших, по сдержанным оценкам ЕС, было более 100 тысяч. При этом многие считают, что на самом деле их было в два или в три раза больше.



Так что мы говорим о масштабных потерях личного состава, о вопиющей массовой смертности, о наносимых Россией тяжёлых потерях. Эти проблемы начинают всплывать пузярыми на поверхность. Их всё чаще признают даже ведущие СМИ коллективного Запада.



Дата публикации 26 ноября 2023 года.