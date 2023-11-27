Западные союзники настойчиво требуют от Киева провести президентские выборы, надеясь с их помощью привести к власти нового человека. Но любому новому лидеру страны, если он захочет договариваться с Москвой, наверняка придётся столкнуться с активным сопротивлением неонацистов, которых американское правительство пестовало на Украине на протяжении многих лет, пишет Weekly Blitz.

Даже западные союзники Украины всё отчётливее высказываются за мирное урегулирование конфликта. При этом они настойчиво добиваются от Киева проведения в следующем году президентских и парламентских выборов, и для этого есть ряд причин, пишет Weekly Blitz.

На фоне бюджетного кризиса конгресс США заблокировал план Байдена по финансированию правительства Зеленского. Кроме того, приоритеты Вашингтона и его европейских партнёров могла изменить новая ближневосточная война, считает издание.

Между тем Москва дала понять, что никогда не отказывалась от мирных переговоров, но Киев не демонстрировал к ним интереса. Более того, Владимир Путин заявил, что его страна готова к возобновлению дискуссии, отмечается в статье.

Глядя на все эти события и настроения, становится очевидным, что усталость от Украины достигла пика. Существовавший на Западе «культ Зеленского», который медленно умирал как минимум с августа прошлого года, окончательно сошёл на нет. Страна становится всё более изолированной даже на региональном уровне из-за «экономических битв» со своими европейскими соседями, обращает внимание Weekly Blitz.

Вдобавок главком ВСУ Валерий Залужный недавно раскритиковал своего шефа и признался, что Украина не сможет одержать «военную победу». «Учитывая всё это, Вашингтон может просто попытаться найти способ избавиться от Зеленского, как он часто делает со своими союзниками и марионетками», — рассуждает издание.

С точки зрения США, экс-советник администрации Зеленского Алексей Арестович может стать подходящей кандидатурой. Он призывал к мирным переговорам и объявил о своих планах выдвинуться на пост президента, напоминает Weekly Blitz.

По словам издания, Арестович — «весьма любопытный персонаж». Среди прочего он был участником праворадикальной группы «Братство»*. Её лидер Дмитрий Корчинский также возглавляет другую неофашистскую военизированную организацию УНА — УНСО**.

Одним словом, Арестович — это фактически «креатура» украинских спецслужб, которые давно водят дружбу со странными личностями. Например, печально известная неонацистская группа C14*** имела связи с СБУ, несмотря на жестокие нападения на этнические меньшинства, подчёркивается в статье.

Иногда прекращение конфликта, даже того, в котором невозможно выиграть, представляет собой трудную задачу. Если политические амбиции Арестовича реализуются и он попытается договориться о мире, то «может столкнуться с трудностями, которые создадут ему (бывшие) фашистские товарищи».

Любому украинскому лидеру, решившему договариваться о мире, придётся иметь дело с «высокопоставленными внутренними экстремистами, которые этого не потерпят». Так, ещё в 2019 году экс-лидер «Правого сектора»**** Дмитрий Ярош, который в то время был советником Залужного, грозил «повесить на Крещатике» Зеленского, если он когда-нибудь «предаст» украинских националистов и договорится о прекращении гражданской войны в Донбассе, напоминает издание.

«Вашингтон годами финансирует, поддерживает и обеляет насилие со стороны крайне правых и даже неонацизм на Украине. «Избавившись» от Зеленского, Западу, возможно, придётся столкнуться с ещё более серьёзными проблемами», — предрекает Weekly Blitz.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «СИЧ-С14» («СIЧ-C14», «Слава и Честь», ГО «С14», «Основа Майбутнього») — организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).

**** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).