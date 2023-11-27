Capital: «изменит баланс сил в пользу России» — эксперт предупредил об опасности прихода к власти Трампа и Ле Пен

У России есть ресурсы, чтобы продолжать военные действия на Украине и извлечь выгоду из политических изменений на Западе, пишет в статье для Capital французский финансист Аллен Лемассон. По его мнению, избрание Дональда Трампа президентом США в 2024 году приведёт к сокращению поддержки Киева, а Европа не сможет быстро компенсировать эти потери. Столь же серьёзные последствия может иметь и избрание президентом Франции Марин Ле Пен в 2027 году, уверен автор.

Похоже, у России есть ресурсы, чтобы продолжать военные действия на Украине и извлечь выгоду из предсказуемых изменений в политическом ландшафте в ближайшие годы, пишет в статье для Capital французский финансист Аллен Лемассон.

По его мнению, повторное избрание Дональда Трампа президентом США в 2024 году, вероятно, приведёт к резкому сокращению военной и финансовой поддержки Киева со стороны Соединённых Штатов, а Европа не сможет быстро компенсировать выход Америки из конфликта. Столь же серьёзные последствия может иметь и избрание президентом Франции Марин Ле Пен в 2027 году, уверен автор.

Он указывает на близость партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» с российской властью, а также на вероятное вмешательство Москвы с целью активизировать пророссийские настроения в Европе. Всё это, по мнению обозревателя, ослабит надёжность французского ядерного сдерживания. При этом автор не видит возможности повлиять на потенциального французского ультраправого президента со стороны парламента и ЕС.

Единственным решением является, по мнению Лемассона, «регулярное и тщательное информирование общественности о важности французского оборонительного военного потенциала, в том числе в области ядерного сдерживания». Таким образом, французская общественность постепенно понимала бы, что избрание на пост президента члена Национального объединения опасно изменит соотношение сил между Европой и Россией и позволит Москве продолжать конфликт с Украиной, отмечает автор.