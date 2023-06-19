Daily Telegraph: партия Ле Пен завоёвывает массы — Макрона ждёт «цунами» правого популизма

Всё больше населения Франции поддерживает ультраправую партию «Национальное объединение» и хочет видеть следующим президентом её лидера Марин Ле Пен, приводит The Daily Telegraph результаты недавнего опроса. Депутат от правящей партии «Возрождение» Жаклин Маке предупреждает, что надвигается «цунами» правого популизма, который стал резко набирать силу после прихода к власти Эммануэля Макрона.

Президента Франции Эммануэля Макрона ждёт «цунами» правого популизма: всё больше населения страны поддерживает лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, пишет The Daily Telegraph. Согласно новому опросу, проведённому Французским институтом общественного мнения (IFOP) совместно с компанией Fiducial для Le Journal du Dimanche (JDD) и Sud Radio, на предстоящих в 2027 году президентских выборах 41% респондентов желают победы Марин Ле Пен, что на 7% больше, чем в 2021 году.

«Мне кажется, что надвигается цунами», — рассказала в интервью JDD депутат от правящей партии «Возрождение» Жаклин Маке. Она напомнила, что в её департаменте Па-де-Кале уже почти 30 лет ультраправые набирают силу, однако с приходом Макрона ситуация резко изменилась. За последние пару лет половина из 12 избирательных округов, «как домино», пали под натиском Нацобъединения. «Как только Макрон пришёл к власти в 2017 году, я предупреждала об опасности, но меня мало кто услышал», — сожалеет депутат.

По данным исследования, сторонники «Национального объединения» всё чаще напоминают среднего избирателя во Франции. Поддержка растёт даже среди тех групп населения, где исторически ультраправых не поддерживали, например, среди пенсионеров, топ-менеджеров, выпускников университетов и людей с высоким доходом. Все они сейчас составляют до 30% электората Нацоъединения.

Опрос также заставляет предположить, что французы стали более восприимчивы к проводимой Ле Пен стратегии по улучшению имиджа партии: по сравнению с 2021 году, её оценка в категориях честности, искренности и привлекательности выросла на 7—8%. Кроме того, ультраправые переманили сторонников оппозиционных движений: так, 27% избирателей из левой «Непокорённой Франции» переметнулись на другую сторону. В целом, 77% участников опроса (+2%) и 92% сторонников «Национального объединения» (+1%) считают, что сейчас Франция переживает упадок, отмечает The Daily Telegraph.