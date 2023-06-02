OF: Марин Ле Пен назвала «политическим делом» обвинения в слишком тесных связях её партии и России

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» транслировала во Франции российскую точку зрения и голосовала за выгодные России решения в Европарламенте — к такому выводу пришла специальная комиссия, которая занимается расследованием отношений Ле Пен и России, пишет Ouest-France. Сама политик назвала отчёт комиссии «нечестным и полностью политизированным».

Во Франции был частично опубликован отчёт о парламентском расследовании в отношении связей партии «Национальное объединение» и России, пишет Ouest-France. В поддержку этого отчёта проголосовали 11 членов специальной комиссии, против — пять. Главный вывод, который там содержится, заключается в том, что между Россией и партией Марин Ле Пен существовала тесная связь, которая развилась и укрепилась, когда она унаследовала пост лидера партии от своего отца.

В докладе отмечается, что партия стала «эффективным приводным ремнём» официальной российской риторики. «Это полное совпадение с русским дискурсом заставляет задуматься», — говорится в докладе. Особенно специалистов насторожила пророссийская ориентация партии в 2014 году, когда она получила кредит в России в размере €9 млн. В 2017 году незадолго до первого тура президентских выборов во Франции Марин Ле Пен даже встречалась с Владимиром Путиным.

«В докладе отмечается, что влияние России на политическую жизнь Франции касается представителей разных политических течений, но «привилегированные» отношения связывают российские власти и «Национальный фронт», ставший «Национальным объединением», — отмечает автор статьи.

Судя по данным отчёта, опасность со стороны России в плане вмешательства во внутренние дела Франции даже выше, чем от Китая. И в качестве примеров, как это вмешательство может происходить, в отчёте указываются попытки российских официальных лиц пообщаться с политиками «Национального объединения», в частности в Европарламенте. Кроме того, там говорится о визитах депутатов «Национального объединения» в Россию, а также в Крым или Донбасс. И как результат депутаты «Национального объединения» голосуют в Европейском парламенте в интересах России, считают авторы доклада.

В отчёте также отмечается «поворот» в линии «Национального объединения», после того как его возглавил новый лидер Жордан Барделла. Он дистанцировался от России.

Марин Ле Пен давала комиссии свои комментарии, и она осудила «нечестный и полностью политизированный» отчёт. «На самом деле ничего нет», — заверила она.

Ранее отвечать пришлось и бывшему премьер-министру Франсуа Фийону. Его обвиняют в связи с его должностью в советах директоров двух российских компаний, притом что он ушёл из политической жизни Франции в 2017 году, пишет Ouest-France.