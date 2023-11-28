Если поначалу многие украинские солдаты ещё были полны энтузиазма сражаться, то сейчас наступила усталость от войны, пишет Telepolis. Киев принимает всё более радикальные меры, чтобы привлечь больше граждан на фронт, однако все они не могут быть эффективными из-за повсеместной коррупции, позволяющей украинцам откупиться от призыва.

По американским оценкам, в конфликте с Россией на сегодняшний день погибло около 70 тыс. украинцев, пишет Telepolis. По последним данным, подтверждённым самим Зеленским, их число составляет чуть менее 62 тыс.

В начале военных действий многие украинские солдаты ещё были полны энтузиазма сражаться, но сейчас картина изменилась, и даже крайне украинопатриотичные немецкие СМИ говорят о растущей усталости от войны.

Этот факт, а также многочисленные жертвы и тяжёлые ранения среди многих украинцев означают, что всё большее число украинских мужчин не хотят воевать. Это признают даже высокопоставленные киевские военные, как, например, главнокомандующий вооружёнными силами Валерий Залужный в американском журнале The Economist.

Препятствием с точки зрения мотивации он считает и всё более ограниченные возможности замены фронтовых войск на новые подразделения. Даже участие в боевых действиях современной западной техники не изменит ситуацию, если она будет постоянно эксплуатироваться измученными подразделениями.

Поскольку Украина располагает лишь третью от потенциально возможного количества фронтовиков по численности населения, принимаются всё более радикальные меры по замене погибших в бою. В сентябре, например, Зеленский хотел, чтобы мужчины-беженцы, находящиеся за границей, возвращались на Украину через процедуру экстрадиции. Проблема заключается в том, что Европейский договор об экстрадиции не включает в себя военные преступления.

Однако украинские консульства могут оказывать давление, если, например, военные беженцы хотят получить новые документы, удостоверяющие личность. Без них невозможно сохранить действующее разрешение на проживание. Ассоциация Connection e.V. («Международная организация военных беженцев и дезертиров») также считает возможным, что Польша или другие страны будут вынуждать украинских граждан покидать страну.

Сейчас на Украине идёт новая волна вербовки в армию, которая привлекает возможностью влиять на то, в каком подразделении они будут служить. Всё чаще в армию приглашаются люди, не имеющие военного опыта.

Армия также испытывает потребность в программистах или поварах, которых сейчас заманивают в ряды вооружённых сил, продолжает Telepolis. В украинской армии рекламируются более выгодные условия по сравнению с общим уровнем жизни.

Но добровольный принцип всё ещё не является правилом, подчёркивает издание. В ходе проверок на дорогах пытаются вычислить призывников, которым пока удаётся скрываться от властей. В худшем случае тем, кто уклоняется от призыва, грозит уголовное преследование.

Буквально на этой неделе Зеленский призвал Министерство внутренних дел Украины ужесточить меры по принудительному призыву в армию в случае неявки призывников на службу по повестке.

На Украине не существует права на отказ от военной службы по соображениям совести; от обязательной военной службы освобождаются только мужчины, не годные к военной службе, и отцы-одиночки. Гражданская альтернативная служба предлагалась только до начала боевых действий.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут покинуть Украину только нелегально. Тем, кто отказывается проходить военную службу, грозит уголовное преследование, тюремное заключение или принудительный призыв. С октября украинские женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, также должны проходить срочную службу в армии.

Эта мера крайне непопулярна среди населения и первоначально планировалась в первый год конфликта, но затем была отложена. Сейчас в вооружённых силах Украины служат 42 тыс. женщин. Киев до сих пор не хочет расширять набор женщин, поскольку в стране наблюдается огромный дефицит рождаемости.

Когда женщины воюют, то, как правило, не из феминистских побуждений, как это часто изображается в немецких СМИ, а по материальной необходимости, поясняет Telepolis. В украинских вооружённых силах феминизм менее распространён, и в прессе появляются более реалистичные сообщения о дискриминации и сексуальных домогательствах.

Однако ни одна из этих мер не является достаточно эффективной, подчёркивает издание. Одна из проблем связана с повсеместной коррупцией на Украине, которая зачастую позволяет при наличии необходимых средств откупиться от службы в армии — по некоторым данным, это стоит около €8 тыс.

О том, насколько сильно это ограничивает призыв, говорит тот факт, что правительство сочло необходимым заменить всех начальников призывных пунктов военнослужащими, которые уже не годны к строевой службе. В законопроекте Зеленского, который ещё не принят, коррупция даже приравнивается к государственной измене на время войны.

Многие украинцы до сих пор не имеют официальной регистрации по месту жительства, что затрудняет работу призывных пунктов, а в 2022 году эта проблема ещё сильнее усугубилась наличием большого количества внутренне перемещённых лиц внутри страны, заключает Telepolis.