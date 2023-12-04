Обозреватель El País: участие Запада в мировых конфликтах рискует обернуться для него «тотальной катастрофой»

Запад рискует проиграть во всех конфликтах, в которых так или иначе участвует: в войнах на Украине и на Ближнем Востоке, а также в экономической битве с Китаем, предупреждает обозреватель El País Вольфганг Мюнхау. По его мнению, самым рациональным курсом для России было бы продолжать сражаться как можно дольше, учитывая проблемы Запада, в том числе связанные с потерей союзников по всему миру.

Дэвид Кэмерон, в начале ноября возглавивший Министерство иностранных дел Великобритании, пообещал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Для человека, чья политическая жизнь оценивается примерно в год, это обещание граничит с бредом, отмечает обозреватель El País Вольфганг Мюнхау.

По мнению Мюнхау, хотя у украинского конфликта, как и у войны на Ближнем Востоке, ещё есть шанс закончиться на оптимистичной для Запада ноте, сценарий тотальной катастрофы — правдоподобная гипотеза. Запад может проиграть во всех конфликтах, в которых так или иначе участвует: в конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке, а также в экономической битве с Китаем.

Несмотря на то что Запад богаче Китая или России, имеет превосходящие армии и остаётся мировым технологическим лидером, в то же время для этой катастрофы, считает немецкий аналитик, есть целый ряд причин. Во-первых, социальная структура Запада распадается. Прежде всего это нашло отражение в выходе Великобритании из ЕС и в приходе к власти в США в 2017 году Дональда Трампа, который может повторить свой успех на выборах 2024 года. Глубинными причинами, способствующими этому распаду, как считает автор статьи, являются сочетание финансовых кризисов, денежной помощи, жёсткой экономии бюджетных средств и чрезмерное увлечение глобализацией.

Во-вторых, доля Запада в мировом экономическом производстве неуклонно падает — с 60% в 1980 году примерно до 40% сегодня, согласно показателю паритета покупательной способности Международного валютного фонда. Несмотря на то что западные лидеры уверены, что продолжают управлять миром, эта доля продолжит снижаться.

В-третьих, чрезмерное увлечение экономическими санкциями привело к неприятию Запада как со стороны тех, против кого они направлены, так и со стороны неприсоединившихся к ним стран. Более того, антироссийские санкции оказались «абсолютным провалом, следствием высокомерия и невежества».

Наконец, страны Запада продолжают недооценивать возможности Китая. Несмотря на некоторые введённые против него ограничения, например в области полупроводников, Пекин занимает лидирующие позиции в целом ряде областей. «Западные лидеры и интеллектуалы недооценивают те части мира, о которых они не знают», — предупреждает Мюнхау.

Исход украинского конфликта, по мнению обозревателя, ещё не решён. Автор полагает, что в таких условиях самым рациональным курсом для России было бы продолжать сражаться как можно дольше. Особенно сейчас, когда Запад отвлёкся на Израиль и теряет союзников по всему миру, а Москва нашла нового партнёра в противостоянии Западу и может подождать итоги выборов в США — и в случае победы Трампа заключить более выгодную сделку.