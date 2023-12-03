Преимущество в стойкости: Indian Express рассказала, почему Россия побеждает на Украине

Положение дел, сложившееся сейчас на Украине, сулит победу России, полагает обозреватель Indian Express. По мнению журналиста, в условиях затяжного конфликта, уже измотавшего и украинцев, и их западных союзников, преимущество явно оказывается за Москвой, которая значительно превосходит противников по стойкости.

Ход конфликта на Украине с момента его начала в феврале прошлого года менялся много раз — однако теперь обстановка впервые выглядит так, что победа России представляется практически неизбежной, пишет Indian Express.

Как напоминает обозреватель издания, когда «разрекламированное» контрнаступление ВСУ провалилось, боевые действия зашли в тупик, преодолеть которой, по всей видимости, не удаётся ни одной из сторон. В таких условиях важнейшим качеством для участников конфликта становится стойкость — и по этому критерию премущество находится на стороне России как страны гораздо более крупной: она способна значительно дольше, чем Украина, терпеть потери, полагает журналист. Тем временем российская экономика по-прежнему сохраняет стабильность, поскольку научилась обходить ограничения Запада — тогда как у Украины ВВП с февраля 2022-го сократился уже на 35%, подчёркивает он. «Вывод таков: чем дольше тянется конфликт, тем более затратным он становится для обеих сторон — однако одна из них куда лучше приспособлена к тому, чтобы справляться с этими издержками, чем другая», — подытоживает автор.

Положение Киева осложняется тем, что Запад явно теряет аппетит к тому, чтобы ему помогать: в тех же США опросы показывают, что оказывать Украине поддержку считают необходимым лишь 41% респондентов, говорится в материале Indian Express. При этом американскому президенту Джо Байдену никак не удаётся добиться от конгресса одобрения очередного пакета помощи для Киева в размере $60 млрд — а экс-президент Дональд Трамп, у которого становится всё больше шансов на переизбрание в следующем году, печально прославился тем, что вообще не желает брать на себя обязательства по спонсированию Украины, отмечается в статье. Не лучше ситуация и в Европе: передачу Украине дополнительных €50 млрд блокируют Венгрия и Германия, глава правительства Италии Джорджа Мелони недавно признала, что «Европа устала», а Варшава с некоторых пор конфликтует с Киевом по вопросу поставок зерна, перечисляет обозреватель индийского издания.

Впрочем, стойкость зависит не только от сугубо материальных ресурсов, но и от морального духа войск — и в этом плане преимущество опять-таки оказывается у России, продолжает журналист. Как подчёркивает автор, на Украине сейчас царит обстановка полного отчаяния, и она уже успела привести к внутриполитическим проблемам: Владимир Зеленский уже перестал быть сакральной фигурой для украинцев, его имидж подпорчен скандалами и обвинениями в коррупции. Кремлю же удалось, вопреки ожиданиям западных публицистов, заручиться широкой общественной поддержкой, подав россиянам конфликт как «борьбу против Запада за выживание», рассуждает он.

Как полагает автор, в нынешних условиях хоть малейший шанс на победу Украина получит только в том случае, если Россию охватит внутренний кризис, который приведёт к свержению правительства Владимира Путина, либо же если Запад вдруг решится во много раз нарастить объёмы поддержки Киева. Тогда как последнее крайне маловероятно, о первом на Западе рассуждали довольно много —однако неудачный мятеж ЧВК «Вагнер» в итоге убедил даже западных наблюдателей в том, что Владимир Путин в обозримом будущем будет сохранять власть, пишет автор.

«Итак, пока Россия одерживает в конфликте верх — нравится ли это Западу или нет», — в заключение констатирует обозреватель Indian Express.