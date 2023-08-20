Экс-аналитики ЦРУ: спецслужбы США давно перешли черту, но государство закрывает на это глаза

В интервью Judging Freedom бывшие аналитики ЦРУ подтвердили, что американские спецслужбы активно превышают свои полномочия и вмешиваются во внутренние дела. По их словам, именно ЦРУ сыграло главную роль в обвинении России и фабрикации дела против Трампа при выборах 2016 года. При этом разведка США действует «с полного ведома, разрешения и поощрения» правительства, уверяют бывшие аналитики.

Участвует ли сегодня ЦРУ в работе внутренних правоохранительных органов? Помогают ли они ФБР? Обмениваются ли они информацией? Помогают ли они местным и государственным правоохранительным органам?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Ответ — да. Это особенно ярко проявилось в процессе Russiagate (обвинения России во вмешательстве в выборы США 2016 года. — ИноТВ). Вина за это возлагается на ФБР, но есть чёткие указания на то, что ЦРУ играло непосредственную роль в фабрикации этого дела, этого ложного дела против Трампа, и использовало средства и ресурсы разведки. Так что грань становится довольно тонкой.

Это началось в 1990-х годах, когда сотрудники ФБР размещались в штаб-квартире ЦРУ, сотрудники ЦРУ размещались в штаб-квартире ФБР, и таким образом происходило некое взаимообогащение. И это несмотря на то, что ФБР должно заниматься правоохранительной деятельностью, ЦРУ — сбором разведданных, и эти две организации никогда не должны пересекаться, поскольку то, что делает ЦРУ, не может быть представлено в суде в качестве доказательств. Тем не менее ЦРУ переступило черту, и переступило её с полного ведома, разрешения и поощрения бывшего президента Обамы. Обама нёс прямую ответственность за это. Он не был каким-то невинным сторонним наблюдателем, он поощрял это.

Рей, шпионят ли иностранные спецслужбы — МИ-6, Моссад — в США с ведома, согласия и одобрения, или всё же с оглядкой на ЦРУ и ФБР?

РЕЙМОНД МАКГОВЕРН, экс-аналитик ЦРУ: Конечно первый вариант. Я не могу сказать, что ФБР смотрит на это сквозь пальцы, но, безусловно, стандарты проверки таких служб, как Моссад, сильно отличаются от проверки русских или китайцев. Я просто хотел бы отметить в дополнение к тому, о чём говорил Ларри, что сейчас существуют центры обработки информации. Раньше существовал Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), перехват коммуникаций за рубежом — и это не смешивалось с другими разведками, с ФБР или ЦРУ. Теперь есть центры обработки информации. Они получают всё это и используют. Недавно мы говорили о «параллельном устройстве»: они получают незаконно перехваченную информацию и используют её, не сообщая об этом ни судье, ни обвинителю, ни даже адвокату защиты. Так что всё это довольно запутанно и совершенно незаконно.

Дата выхода в эфир 19 августа 2023 года.